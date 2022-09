EDF : tous les réacteurs bientôt relancés, les coupures d'électricités évitées ?

EDF. Alors que plus de la moitié des réacteurs nucléaires sont à l'arrêt en France, tous vont être relancés dans les mois à venir. Cela sera-t-il suffisant pour empêcher les coupures d'électricité ?

[Mis à jour le 2 septembre 2022 à 18h05] Les centrales nucléaires françaises seront pleinement opérationnelles pour l'hiver. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, lors d'une prise de parole vendredi 2 septembre 2022, à l'issue d'un Conseil de défense sur l'énergie organisé à l'Elysée. "EDF s'est engagée à redémarrer tous ses réacteurs pour cet hiver" a-t-elle indiqué. Ainsi, les 32 réacteurs actuellement à l'arrêt pour diverses raisons, sur les 56 que compte l'Hexagone, vont être remis en marche. Une nouvelle qui va permettre de réaugmenter la production d'électricité sur le territoire. Pour autant, cela ne devrait pas mettre fin à la crainte d'un manque d'électricité. Car si 70% de cette énergie est produite à partir des centrales nucléaires, la France ne devrait pas tourner à plein régime : entre 280 et 300TWh pourraient être produits, contre 400 en temps normal.

Les 32 réacteurs ne vont être rallumés que les uns après les autres, au fil des semaines. Mais cela ne débutera pas avant le mois d'octobre, au plus tôt. Si parmi les 32, la majorité des réacteurs mis à l'arrêt étaient prévues conformément au calendrier de maintenance habituel, 12 l'ont été en raison d'une détection de corrosion. Un problème qui n'est pas pris à la légère par EDF et qui ne devrait pas faciliter le redémarrage des réacteurs. "Ils ont démarré les actions et ils doivent nous confirmer que ce qu'ils avaient prévu se déroule conformément à leurs prévisions" a déclaré Agnès Pannier-Runacher, sans plus de précisions. La production d'électricité de ces réacteurs qui devraient rester sous surveillance pourrait ainsi ne pas être à son maximum, diminuant la capacité de la France à s'auto-alimenter en électricité. Et afin de limiter les importations, compte-tenu du coût que cela représente, des mesures de rationnement pourraient ainsi être prises. Le gouvernement doit annoncer ses décisions mi-septembre.

La France compte 56 réacteurs nucléaires. Dans l'Hexagone, c'est la première source de production et de consommation d'électricité. Les réacteurs ont différents niveaux de puissance. Ainsi, quatre ont une puissance de 1 400 MW, 20 ont une puissance de 1 300 MV et 32 ont une puissance de 900 MW.

© EDF

Jeudi 26 août 2022, 32 réacteurs nucléaires étaient à l'arrêt sur les 56 que compte l'Hexagone. Fort heureusement, la plupart le sont en raison d'opérations de maintenance prévues. Pour autant, 12 d'entre eux doivent être à l'arrêt en raison de la découverte corrosion depuis quelques mois. Ces problèmes ont été détectés au niveau de soudures des coudes des tuyauteries d'injection de sécurité. Leur rôle est primordial puisqu'ils permettent de refroidir le réacteur en cas d'accident. Les corrosions se traduisent par des petites fissures.