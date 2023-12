Uniformes à l'école : où seront-ils fabriqués ? Des vêtements made in China ?

L'uniforme à l'école devrait être expérimenté à partir de la rentrée 2024. Le contenu du projet a été dévoilé par le gouvernement même si le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal devrait compléter ses annonces en fin de semaine. La fabrication de ces fameux uniformes fait partie des questions centrales du projet.

L'expérimentation du port de l'uniforme en milieu scolaire sera lancée en septembre 2024, voire, dès le printemps prochain pour les collectivités et communes les plus intéressées. Si le gouvernement n'a pas encore choisi quelle entreprise aura le privilège de confectionner les fameux uniformes de la phase de test, le ministère de l'Éducation nationale a déjà quelques idées en tête. Vous vous demandez si ces uniformes seront fabriqués en Chine ? Gabriel Attal s'est-il au contraire appuyé sur le savoir-faire français ? Bonne nouvelle, les uniformes auront bien l'accent bleu blanc rouge.

En effet, le ministère de l'Éducation nationale a d'ores et déjà sélectionné plusieurs prestataires français pour coudre les vêtements que porteront les élèves du pays pour la grande phase de test qui débutera l'an prochain. Attention, le dernier mot sera donné à la collectivité ou à la ville choisie concernant le fabricant élu. Ce sera bien à elle d'effectuer sa commande et non au gouvernement, mais très vraisemblablement sur cette pré-liste de prestataires français.

On sait que le gouvernement entend faire produire pour chaque enfant cinq polos, deux pulls et deux pantalons. Ces vêtements coûteront près de 200 euros par lot et le financement sera fait à moitié par l'État, à moitié par le département, la commune ou la région volontaire. Les familles n'auront rien à payer.

Toutefois, plusieurs questions restent encore en suspens. Une tenue adaptée à l'été en cas de fortes chaleurs sera-t-elle prévue ? Est-il envisageable d'instaurer une tenue unisexe ? Enfin, quid des vêtements de sport pour les cours d'éducation physique et sportive (EPS) ? Outre l'aspect esthétique et la recherche d'une certaine cohésion au sein de la classe, Gabriel Attal a annoncé vouloir mettre en place un suivi scientifique, une évaluation du climat scolaire et de l'ambiance en classe inhérentes à la mise en place de l'uniforme à l'école. Des précisions seront apportées par le ministre de l'Éducation nationale en cette fin de semaine pour tenter de lever les dernières zones d'ombre sur le sujet.