Une nouvelle enseigne discount arrive en France avec des articles à des prix jamais vus sur Internet

Un nouveau magasin discount tout droit issu des Pays-Bas fait son apparition en France.

Ces dernières années, les enseignes discount se sont multipliées dans l'ensemble du territoire et ont gagné en popularité. Les magasins Noz ont longtemps été une référence dans le domaine du discount aux côtés de l'enseigne spécialiste du déstockage Stokomani. Puis, l'enseigne néerlandaise Action, arrivée en France en 2012, s'est imposée parmi les enseignes favorites des Français sur ce marché des prix cassés.

Si ces entreprises sont spécialisées dans le déstockage, d'autres enseignes sont devenues des expertes de l'alimentaire discount comme Lidl ou Aldi, dont la fréquentation a considérablement augmenté au point de faire pleinement partie du quotidien de nombreux Français. Et pour cause, appartenant à la catégorie des enseignes "hard-discount", elles proposent des prix très bas. Un argument de taille dans le contexte d'inflation que connaît la France.

En 2024, une nouvelle enseigne appartenant à la catégorie des spécialistes du déstockage fait son entrée sur le marché français. La date d'ouverture n'a cependant pas encore été rendue publique, mais c'est pour bientôt. Venue des Pays-Bas, il s'agit de l'enseigne Wibra, comme le révèle le magazine LSA Conso et Olivier Dauvers, journaliste spécialiste de la distribution, sur X. Selon leurs informations, un premier magasin devrait ouvrir ses portes dans quelques semaines ou quelques mois dans le département du Nord, à Roubaix, près de la frontière belge, où la chaîne est déjà implantée.

L'enseigne Wibra est réputée pour ses offres sur les vêtements et le linge de maison, mais elle est aussi appréciée pour sa propre gamme de produits ménagers nommée Dasty. Le tout à très bas prix. Le reste de son offre est assez similaire à celles de ses concurrents discount : un rayon papeterie, des produits d'hygiène, des jouets, de la décoration, des ustensiles de cuisine ou encore des rayons pour les animaux et les loisirs. En revanche, l'enseigne se démarque de la concurrence en ne proposant que des produits non-alimentaires.

Autre avantage : en plus des prix bas, Wibra opère des promotions sur divers produits depuis son site internet et propose des "mégabox", c'est-à-dire une quantité importante d'un même produit à un prix très attractif sur les lessives, les lingettes, les shampoings, les rasoirs, etc. Le tout permet d'acquérir de produits de marque à des tarifs jamais vus : des rasoirs Wilkinson Hydro 5 à 1 euro pièce ou des capsules de lessive Ariel à 29 centimes pièce.

Pour l'heure, Wibra est accessible en France uniquement via son site internet et les commandes en ligne ne sont possible qu'à partir d'un montant minimum d'achat fixé à 35 euros qui n'inclut pas les frais de livraison. La chaîne populaire néerlandaise compte déjà 267 magasins aux Pays-Bas et en Belgique et s'est fixée l'objectif d'atteindre la barre des 300 magasins en France en 2025.