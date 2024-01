Je suis pilote et les passagers qui restent en chaussettes dans l'avion devraient penser à une chose

Certaines habitudes des passagers d'avion sont à bannir, selon ce pilote.

Voyager dans les airs ne signifie pas que tout est permis. Ce n'est certainement pas synonyme d'oubli des codes les plus élémentaires de politesse ou même d'hygiène. Et certaines petites habitudes de passagers d'avion seraient à bannir tout particulièrement. C'est ce que rappellent plusieurs pilotes de ligne interrogés dans la presse sur les comportements à adopter en tant que passager aérien.

Dans un contexte où les mauvaises habitudes dans les cieux semblent de plus en plus fréquentes et désagréables, ils ont récemment livré un petit mode d'emploi bien utile dans la version américaine du HuffPost, avec quelques conseils sur la façon dont nous pouvons voyager de manière plus intelligente, sans contrainte supplémentaire. Ces professionnels expérimentés ont aussi donné leur liste des comportements qu'ils n'adopteraient jamais eux-mêmes en tant que passagers.

En avion comme à l'aéroport, ils exhortent notamment les passagers à se mettre à la place du personnel d'embarquement et du personnel de bord, de l'hôtesse de l'air au pilote. Mais la trop grande désinvolture décrite désormais quotidiennement, voire à chaque heure qui passe, via les nombreux témoignages sur les réseaux sociaux, ne concerne pas que le savoir-vivre. Il en va souvent de votre propre confort en avion voire de votre bien être après le vol lui-même.

Parmi les choses à ne surtout pas faire dans les avions, celle qui paraît peut-être la plus logique - et pourtant la moins respectée - relève en effet d'une question simplissime d'hygiène. Selon Stefán Dór Arnarsson, pilote chez PLAY, une compagnie aérienne islandaise, "beaucoup de passagers enlèvent naturellement leurs chaussures lorsqu'ils sont assis pour plus de confort pendant le vol". Et selon lui, rester en chaussettes dans l'avion est tout à fait permis. Mais il exhorte les passagers à penser à une chose : "Ne jamais aller aux toilettes sans avoir remis vos chaussures" !

Le pilote en fait une règle d'or pour lui-même, comme il le dit au Huffpost : "je m'assure toujours de porter des chaussures lorsque j'utilise les toilettes". Une évidence que de trop nombreux passagers oublient ou négligent complètement selon lui. "Je n'irais jamais aux toilettes pieds nus", a aussi déclaré Michelle Gooris, pilote de ligne charter qui blogue sous le nom de Dutch Pilot Girl et s'étonne que cette habitude soit pourtant si répandue en vol.

Pourquoi ? La réponse est pourtant simple : dans les toilettes d'un avion, comme partout dans l'appareil, le sol peut être détrempé d'eau, voire pire. Personne n'a donc envie de se retrouver les chaussettes ou les pieds nus à même le sol dans ce genre d'endroit ! La prochaine fois, vous y penserez. L'idée de se retrouver les pieds imbibés d'urine ou d'autres fluides corporels devrait en tout cas suffire à dissuader les plus téméraires.