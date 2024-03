Ce jambon vendu en tranches dans toute la France ne doit pas être consommé

Rappel Conso alerte ce mardi 12 mars sur du jambon contaminé à la listeria, vendu partout en France.

Le site Internet Rappel Conso lance l'alerte ce mardi 12 mars sur des tranches de jambon à ne pas consommer en raison de contamination à la listeria. Le jambon concerné a été commercialisé entre le 5 et le 8 mars dernier. Le produit est vendu sous le nom exacte de "Jambon cuit supérieur à l'ancienne Bleu Blanc Coeur U SAVEURS" comme l'indique Rappel Conso. Les tranches contaminées ont été vendues par 3 ou 4 dans toute la France.

Le jambon de la marque "U Saveurs" a été commercialisé dans les Magasins U de diverses régions, notamment la Bretagne, le Centre-Val-de-Loire, la Corse, l'Ile-de-France, la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, les Pays-de-la-Loire et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le produit est identifiable par le GTIN (Global Trade Identification Number) suivant : 253028000006 avec le numéro de lot : 02406506. Bien que la date limite de consommation soit indiquée au 7 avril 2024, le jambon ne doit pas être consommé.

Les consommateurs qui se trouveraient en possession de ce produit sont invités à le rapporter au point de vente. Rappel Conso indique que la procédure de rappel aura lieu jusqu'au samedi 23 mars 2024. Les consommateurs pourront être remboursés en guise de compensation. En cas de besoin les clients peuvent contacter le numéro suivant : 0969366936.

Comme l'explique Rappel Conso, la "listeria monocytogenes", bactérie présente dans le jambon rappelé, est responsable de la listériose. Le site ajoute que la listériose est "une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines." Les consommateurs atteints de symptômes comme "de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures" sont incités à contacter leur médecin. Dans les cas les plus graves, la listériose peut provoquer "des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte". Le site précise que les " femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes".