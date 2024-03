315 milliards d'euros entre les mains de seulement trois familles françaises grâce au CAC 40

Selon une récente étude d'Euronext, trois familles françaises détiennent une importante partie du CAC 40 : elles représentent à elles seules 315 milliards d'euros.

En France, il existe de grandes fortunes. L'une des plus connues est la famille Arnault. Bernard Arnault est, en effet, considéré comme l'homme le plus riche de l'Hexagone et selon Forbes, il se hisse même à la deuxième place des fortunes mondiales derrière Elon Musk, propriétaire de X, Tesla et Space X. Certaines estimations en font même l'homme le plus riche du monde, devant l'Américain. Il aurait en tous cas dépassé le patron d'Amazon Jeff Bezos. La famille Arnault est également le premier actionnaire du CAC 40, principal indice boursier de la Bourse de Paris, selon une récente étude d'Euronext, dévoilée par BFMTV. Elle détient à elle seule 7,8% de l'indice boursier.

La famille Arnault est toutefois loin d'être la seule à posséder de grandes parts de l'actionnariat du CAC 40. Blackrock, société multinationale américaine spécialisée dans la gestion d'actifs, détient pour sa part 2,3% tout comme Vanguard, autre société américaine de fonds d'investissement. Cependant, ils sont surpassés par une poignée de grandes familles françaises. La famille Hermès possède par exemple 4,8% de l'indice boursier et les Bettencourt-Meyers 2,9%. Ces familles françaises qui dominent le monde du luxe, avec celle de Bernard Arnault, possèdent ainsi à elles seules 15,5% de l'indice CAC 40. Sachant que l'étude repose sur 2100 milliards d'euros de capitalisation boursière, le trio a entre ses mains 315 milliards d'euros grâce au CAC 40.

Une telle mainmise est liée, selon Mathieu Caron, chargé des marchés primaires de l'opérateur boursier Euronext, aux performances du secteur du luxe, qui ne cessent d'évoluer. Chaque famille a vu la valeur de sa marque phare exploser en seulement quatre ans (2018-2022) : +198% pour Hermès, +163% pour LVMH de Bernard Arnault et +66% pour l'Oréal, propriété des Bettencourt-Meyers.

"L'actionnariat familial est une tendance de fond et pluriannuelle qui confirme son poids significatif", a analysé Mathieu Caron. Le pourcentage de ces trois familles françaises est très important surtout quand on le compare avec le taux d'indice CAC 40 détenu par l'ensemble des grands groupes familiaux qui monte à 21% seulement. Le trio en possède donc les trois quarts. A côté de ces trois grandes familles, la part de l'Etat français semble minime avec "seulement" 2,2% de l'indice boursier. Il décroche quand même la sixième place.