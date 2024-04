Les poêles Tefal, c'est fini ? Une proposition de loi pourrait y mettre un terme

Le groupe Seb et sa filiale Tefal protestent contre le projet de loi visant à interdire les PFAS, aussi appelés "polluants éternels".

Mobilisation générale chez Tefal. Direction, syndicats et salariés du groupe électroménager SEB ont manifesté mercredi 3 avril 2024 devant l'Assemblée nationale à Paris. Le groupe a affrété des cars pour faire venir les manifestants à Paris depuis la Côte-d'Or, la Manche et la Haute-Savoie. SEB a également fourni des poêles pour faire un maximum de bruit. Ils ont protesté contre la proposition de loi écologiste qui vise à réduire l'exposition aux PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) dits "polluants éternels". L'objectif ? Faire pression sur les élus lors des questions au gouvernement et mettre en lumière le risque que fait peser sur l'emploi cette proposition de loi.

Portée par le député EELV de Gironde, Nicolas Thiery, elle vise à réduire l'exposition de la population aux PFAS en interdisant la fabrication et la vente de certains produits qui en contiennent. Cette proposition de loi dénonce la présence des fluors et de téflon, qui permettent de rendre les poêles antiadhésives. Le groupe SEB indique ne pas utiliser de téflon dans ses revêtements antiadhésifs et affirme que les PFAS, utilisés notamment dans la fabrication des célèbres poêles Tefal, ne présentent pas de danger pour la santé. La proposition sera débattue et soumise au vote des députés jeudi 4 avril 2024.

Des analyses poussées

Massivement utilisées dans l'industrie chimique, les PFAS sont presque indestructibles. En janvier 2024, l'Agence régionale de santé (ARS) dévoilait les résultats d'une étude sur la présence de PFAS dans l'eau. Face à ces substances qui s'accumulent avec le temps dans l'air, le sol, les eaux des rivières, la nourriture et jusqu'au corps humain, les eaux d'une cinquantaine de communes de la vallée de la chimie au sud de Lyon affichaient des taux supérieurs au seuil de référence européen.