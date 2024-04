L'étonnant argument du patron de Stellantis pour justifier son salaire XXL

La rémunération de Carlos Tavares pour l'exercice 2023 de Stellantis était au cœur de la polémique ces derniers jours. Elle a finalement été approuvée mardi par les actionnaires.

36,5 millions d'euros. Non, il ne s'agit pas de la prochaine cagnotte du tirage de l'Euromillions, mais bel et bien du salaire XXL que devrait recevoir pour l'exercice 2023 le directeur général de Stellantis, quatrième groupe automobile mondial. Un montant qui suscite les crispations depuis plusieurs jours, mais qui a tout de même été approuvé ce mardi 16 avril par les actionnaires réunis en assemblée générale à Amsterdam (Pays-Bas). Dans le détail, ce sont 70,2% des actionnaires, contre 80% l'an dernier, qui ont validé cette monstrueuse rémunération, en hausse de 56% par rapport à l'année 2022, rapporte franceinfo.

En 2022, le salaire mirobolant de Carlos Tavares avait déjà fait couler beaucoup d'encre. Le président Emmanuel Macron lui-même avait qualifié le montant de sa rémunération "astronomique", "choquant et excessif". Au micro de France Bleu Lorraine Nord ce lundi, Carlos Tavares, alors en visite dans l'usine de Trémery, en Moselle, a pleinement assumé son salaire, estimant que celui-ci à "une dimension contractuelle entre l'entreprise et [lui], comme pour un joueur de foot et un pilote de Formule 1".

Le PDG de Stellantis a poursuivi en justifiant le fait que "90% de [s]on salaire est fait par les résultats de l'entreprise" et que "donc cela prouve que les résultats de l'entreprise ne sont apparemment pas trop mauvais". Quant à ses détracteurs, Carlos Tavares ne s'est pas laissé démonter. "Si vous estimez que ce n'est pas acceptable, faites une loi et modifiez la loi et je la respecterai", a-t-il lancé. Une remarque prise très au sérieux par le député socialiste Boris Vallaud qui a fait savoir qu'il allait à nouveau proposer une loi visant à limiter les écarts de rémunération dans une même entreprise sur X.