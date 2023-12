Quel est ce tableau de Cesari qui a choqué des élèves en classe ? Pourquoi seront-ils sanctionnés ?

Une professeure de français a été accusé de racisme et de provocation à l'encontre d'élèves de la classe après avoir présenté une œuvre de Giuseppe Cesari dans le cadre d'un court sur l'art, représentant cinq femmes nues. Le ministre a annoncé des mesures disciplinaires.

Un simple cours vire à la polémique. Jeudi 7 décembre, une professeure de français du collège Jacques-Cartier à Issou (Yvelines) a présenté un tableau de Giuseppe Cesari à sa classe de 6ème dans le cadre d'un cours sur l'art. Cette oeuvre, "Diane et Actéon", représente les corps de cinq femmes entièrement nues. Dès lors, certains élèves choqués par la scène ont détourné le regard car la représentation de ce tableau n'était pas "en accord avec leurs convictions". Peu après, des rumeurs diffamantes et reconnues comme telles ont été émises dans l'établissement.

Ces rumeurs visaient l'enseignante, qui aurait, selon ces allégations, tenu des propos racistes et interrogé des élèves de confession musulmane pour tenter de les mettre mal à l'aise. De la "diffamation" d'après les mots d'une autre enseignants du collège auprès de nos confrères d'Actu.fr : "Elle n'a jamais dit ça, mais le mal est fait. Nous avons affaire à quelques parents vindicatifs, qui préfèrent croire la parole de leurs enfants plutôt que la nôtre. Notre collègue a besoin d'être protégé. Il faut la protéger !". Le même jour, les discussions se sont poursuivies entre élèves et professeure principale. L'échange aurait démontré que les invectives à destination de l'enseignante relevaient bien de contre-vérités de la part des élèves. La professeure a d'ores et déjà demandé une protection fonctionnelle pour obtenir une aide juridique de la part de l'Éducation nationale.

Le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal s'est rendu sur place lundi 11 décembre pour s'entretenir avec la communauté éducative pour tenter de comprendre le mal-être dans lequel se trouve cet établissement depuis de longs mois. Ce dernier a lancé "une procédure disciplinaire à l'endroit des élèves qui sont responsables de cette situation et ont d'ailleurs reconnu les faits". "Un poste de CPE, mais aussi des renforts s'agissant des assistants d'éducation et d'AESH" ainsi que des équipes de vie scolaire seront mis en place" indique le ministre de l'Éducation nationale. Enfin, une équipe académique "valeurs de la République" sera déployée au collège Jacques-Cartier.

Des faits qui rappellent l'assassinat de Samuel Paty

"On a très peur pour notre collègue, ça nous a rappelé Samuel Paty", confie un enseignant de ce collège des Yvelines, toujours à Actu.fr. Comment ne pas faire le lien avec la mort tragique de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine trois ans plus tôt ? Depuis le mois d'octobre 2023, 14 faits (atteinte à la laïcité, aux personnes, à la sécurité ou aux biens, racisme) ont déjà été recensés dans cet établissement qui avait alerté le directeur académique adjoint des services de l'Éducation nationale le 1er décembre dernier.

Il faisait alors état de "multiples dénonciations calomnieuses et faits de diffamations de la part d'élèves et parents d'élèves envers le personnel". Au cours de l'année scolaire 2022/2023, trois faits de ce type seulement avaient été signalés. Un chiffre qui atteste de la montée en puissance de ce type de phénomènes.

Ce courrier met également en avant la remise en cause des pratiques pédagogiques ainsi que de situations de mal-être d'élèves. La correspondance du principal à sa hiérarchie parle même d'un "courrier de menaces de mort et de viol" circulant entre élèves. Un parent d'élève a envoyé un mail au proviseur du collège en accusant l'enseignante d'avoir empêché son fils de s'exprimer pendant le cours sur l'art. Les enseignants du collège yvelinois ont exercé leur droit de retrait au lendemain de l'incident, le vendredi 8 décembre 2023.

Quelle est cette œuvre de Giuseppe Cesari ?

Diane et Actéon, oeuvre du peintre italien Giuseppe Cesari dit le Cavalier d'Arpin a été réalisée dans le premier quart du XVIIe siècle. Scène mythologique, elle représente le drame d'Actéon, tiré des Métamorphoses d'Ovide. Pour avoir surpris Diane et ses nymphes au bain, Actéon fut dévoré par sa meute après avoir été transformé en cerf. C'est l'un des thèmes de prédilection de la peinture depuis la Renaissance. Il existe aujourd'hui deux versions de ce tableau, une au Musée du Louvre à Paris et l'autre au musée des Beaux-Arts de Budapest.