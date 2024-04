Emmanuel Macron réduit la durée de la formation des enseignants : un compromis face au manque de personnel ?

Le président de la République a confirmé vendredi une réforme concernant l'accès au métier, accessible dès la fin de la licence, avec la mise en place de masters professionnalisants.

En déplacement vendredi 5 avril, depuis une école du 9e arrondissement de Paris, Emmanuel Macron a détaillé la nouvelle réforme en faveur de l'Éducation nationale, sur la formation des enseignants, les méthodes d'enseignement des mathématiques, et enfin l'enveloppe budgétaire.

Les concours de l'enseignement avancés

Dès 2025, les futurs enseignants vont passer les concours non plus à bac+5 mais à bac+3. L'objectif : rendre la profession plus attractive pour remédier à une crise de recrutement des professeurs. L'Éducation nationale fait face depuis quelques années à une crise inédite. La rentrée de septembre 2023 s'est déroulée à nouveau sous tension avec plus de 3 100 postes non pourvus aux concours enseignants du printemps 2023.

Des licences spécifiques au métier d'enseignant vont ainsi être mises en place dans les universités. Les licences professionnelles de préparation au professorat des écoles vont se mettre en place dans le cadre d'une formation post-bac. Les enseignements vont notamment centrés sur le français, les mathématiques et l'histoire-géographie, ainsi que sur des techniques de pédagogie "innovantes", a indique le chef de l'État.

Des masters "professionnalisants" avec une rémunération dès la première année

La formation en alternance pendant les deux années de master vont être rémunérées (entre 1 400 euros net la première année et 1 800 euros net la deuxième année) va être proposée. Il faut "reconnaître nos compatriotes qui veulent s'engager dans ce métier essentiel - transmettre les savoirs à nos enfants, leur apprendre l'esprit critique, leur donner confiance - et donc les rémunérer dès la première année de master", a expliqué Emmanuel Macron. Un fonctionnement qui doit être généralisé dès la rentrée prochaine.