Fini les devoirs à l'école ? Ce projet fait beaucoup parler et on comprend pourquoi

Ce projet est envisagé aux Etats-Unis pour réduire les devoirs à la maison, régulièrement pointés du doigt pour leur quantité.

Les devoirs sont souvent peu appréciés des élèves, mais aussi des parents. Si certains estiment qu'ils participent à la réussite scolaire, il faut y consacrer du temps. Le travail à la maison peut aussi être source de stress. La quantité est souvent au cœur des réprimandes. Il est également nécessaire de prendre en compte que chaque enfant ou étudiant ne peut pas faire ses devoirs dans les mêmes conditions.

Dans une étude pour Challenge Success, menée auprès de 15 000 lycéens californiens en 2020, 45% des interrogées ont estimé que les devoirs étaient une grande source de stress et plus de la moitié ont considéré que la plupart des tâches à faire à la maison sont "inutiles". L'étude soulève aussi des conséquences physiques liées à la surcharge de devoirs, comme le manque de sommeil.

Suite à tous ces facteurs, "The Healthy Homework Act", "la loi sur les devoirs sains" a été promulguée par le gouverneur Gavin Newsom fin 2024 dans l'Etat de Californie aux Etats-Unis. Le projet de loi a été approuvé dans le but de réduire le stress des élèves et de promouvoir l'apprentissage, le bien-être et l'équité. Pilar Schiavo, députée à l'origine du projet de loi, a ajouté, pour justifier une telle proposition, que les parents étaient aussi affectés : "On peut lire le stress sur leur visage lorsqu'ils parlent du fait qu'ils ne peuvent pas passer du temps avec leurs enfants le soir à cause de la quantité de devoirs et d'activités parascolaires", rapporte The Times.

Concrètement, qu'est-ce qui va être mis en place ? La législation ne va pas totalement interdire les devoirs, mais encourager les établissements scolaires à revoir leur politique sur le sujet pour tous les niveaux, notamment en passant par une réduction de la quantité de travail à la maison. L'objectif est de "promouvoir des pratiques de devoirs fondées sur des données probantes pour soutenir l'apprentissage et le bien-être des élèves, et garantir la cohérence et la clarté dans l'attribution des devoirs", indiquait le projet de loi.

Il est demandé aux établissements de bien considérer les ressources dont disposent les élèves pour faire leur devoir, notamment l'accompagnement parental et l'accès aux technologies qui diffèrent selon les foyers. Le ministère de l'Éducation de Californie devra alors publier, d'ici le 1er janvier 2026, les lignes directrices, afin de permettre une application pour l'année scolaire 2027-2028.