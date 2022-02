"DIRECT. Procès Lelandais : "C'est quelqu'un de bien" dit le frère de l'accusé à la barre"

AFAIRE MAELYS. C'est au tour du frère de Nordahl Lelandais de s'exprimer devant le cour alors qu'il refusait de se rendre au procès hier. Les témoignages de sa famille, de ses amis et de ses ex-compagnes doivent permettre de mieux cerner la personnalité de l'accusé.

Le profil psychologique de Nordahl Lelandais L'essentiel Le procès de Nordahl Lelandais s'est ouvert lundi 31 janvier, à 10h, aux assises de l'Isère. Pendant trois semaines le tribunal tentera de faire toute la lumière sur l'affaire de la petite Maëlys.

L'ancien maître-chien est accusé du meurtre précédé de l'enlèvement et de la séquestration de la petite fille de huit ans. Les faits remontent à la nuit du 26 au 27 août 2017.

L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il a déjà été condamné à 20 ans de prison pour le meurtre du caporal Arthur Noyer.

De nombreuses zones d'ombre entourent le meurtre de la petite Maëlys, notamment le fait qu'elle ait subi ou non des sévices sexuels.

Les parents de Maëlys de Araujo ont souhaité être présents au procès du tueur de leur enfant et espèrent connaître la vérité sur la nuit du drame, les derniers mots de leur fille et aussi lever le doute qui les hante sur une potentielle agression sexuelle.

A l'issue de la première matinée d'audience, Nordahl Lelandais a souhaité s'adresser aux parents de Maëlys pour présenter ses excuses : "Je tiens à présenter mes excuses à la famille De Araujo. J'ai bien donné la mort à Maëlys. Je ne voulais pas lui donner la mort. Je m'expliquerai sur les faits au cours de l'audience". L'accusé adopte le même comportement que lors du procès pour le meurtre d'Arthur Noyer.

Les premiers jours du procès sont consacrés à l'examen de la personnalité de Nordahl Lelandais. Le 31 janvier, la soeur et la mère de l'accusé se sont exprimées à la barre, pour la deuxième journée d'audience, son frère, Sven Lelandais, ainsi que des amis et d'anciennes compagnes témoignent.

Lors du procès, Nordahl Lelandais sera également jugé pour les agressions sexuelles de ses petites cousines de 4 et 6 ans et détentions d'images pédopornographiques.

15:13 - Nordahl Lelandais plus "froid" après son départ de l'armée Le passage dans l'armée de Nordahl Lelandais semble avoir marqué un tournant dans le caractère de l'accusé. Sven Lelandais se souvient de son frère plus "froid" après sa réformation de l'armée, "je ne sais pas ce qu’il a vu, certainement pas de belles choses", ajoute-t-il. Le témoin a farouchement défendu son frère avant de s'éloigner de lui lorsque les enquêtes judiciaires ont débuté. Contrairement à la mère et à la soeur de Nordahl Lelandais, le frère ne s'est pas rendu dans les unités de vie familiale pour rendre visite à son frère. "Je préfère laisser ma place en premier à ma mère et ma sœur. Ca me ferait plaisir de rester plusieurs heures avec lui mais s’il faut attendre, j’attends". 15:06 - L'accusé décrit comme "quelqu'un de bien" par son frère "Au début, je ne voulais pas y croire. Au bout d’un moment, on s’aperçoit des choses", explique Sven Lelandais au sujet des accusations qui pèsent sur son frère. Sur un ton hésitant, le témoin poursuit : "C’était, enfin, c’est quelqu’un de bien. La drogue et l’alcool, ça a amplifié. C’est lui qui l’a fait mais la drogue et l’alcool ça a fait un cocktail explosif." 14:24 - "Ça reste mon frère" soutient Sven Lelandais L'audience a repris et c'est Sven Lelandais, le frère de l'accusé, qui est appelé à la barre. "Ça reste mon frère" dit-il au sujet de Nordahl Lelandais qu'il décrit comme "quelqu’un qui n’a pas de problème avec les autres. Il était ami avec beaucoup de gens, beaucoup de gens l’aimaient." Et d'ajouter : "Je ne l’ai jamais vu violent avec quiconque. Je ne l’ai jamais vu s’emporter avec personne, homme, femme ou enfant". 12:45 - L'audience est suspendue L'audience est suspendue et reprendra à 14h. 12:44 - "Qu'est-ce qu'il vous conduit à dire qu'il n'a pas dit la vérité ?" demande l'avocat Me Jakubowicz Après les déclarations du témoin, Me Jakubowicz demande "Qu'est-ce qu'il vous conduit à dire qu'il n'a pas dit la vérité ?" Les échanges entrent l'avocat et Fabien ont gagné en niveau sonore. L'avocat insiste : "Nous, ce qu'on veut entendre c'est le témoin, l'ami que vous êtes.". Il lit des passages des auditions de l'ami de Nordahl Lelandais dans lequel il expliquait : "Jamais, j'aurais pu imaginer qu'il pourrait s'en prendre à un enfant". Le témoin répond : "La première chose qu'on m'a demandé pendant les auditions, c'est comment il était avec les enfants ? Nordahl c'était quelqu'un qui allait faire attention aux enfants (...). Je l'ai pris comme quelque chose de protecteur. En une demi-seconde, il (l'enquêteur, ndlr) m'a prouvé que ça pouvait ne pas être protecteur". 12:20 - "Les gens ont besoin de la vérité Nordahl" La présidente, Valérie Blain, après avoir interrogé Fabien lui demande s'il souhaite ajouté quelque chose. Le témoin s'adresse directement à l'accusé : "Les gens ont besoin de la vérité Nordahl. Il faut que tu le dises, c’est pas grave. Ce que tu as fait à la petite, il faut que tu le dises à ses parents. Tu ne peux pas le garder pour toi. Tu sais que c’est fini. Fais l’effort pour elle, pour ses parents". 12:16 - Le témoin a coupé les ponts avec Nordahl Lelandais dès que celui-ci "a avoué" avoir tué Maëlys L'ami de Nordahl Lelandais ne tente pas de trouver des circonstances atténuantes aux méfaits de l'homme, "c’est pas la drogue ou l’alcool. A un moment, on sait ce qu’on fait", soutient-il alors que la consommation de stupéfiants et les addictions de l'accusé ont fait l'objet de plusieurs questions durant l'audience d'hier. Fabien explique notamment que tous ses liens avec l'accusé se sont coupés "à partir du moment où il a avoué". Avant cela, il pensait que Nordahl Lelandais avait tué Maëlys "par accident" en voiture. "On ne voulait pas le condamner dans nos têtes, jusqu'au moment où il a avoué. Il nous a bernés, comme il a berné tout le monde." Le témoin est le premier a évoqué la petite fille en déclarant : "Elle était belle comme tout". A ce moment, la famille de Maëlys n'a pu contenir son émotion et les larmes ont coulé. 11:41 - Un ami proche de Nordahl Lelandais appelé à la barre C'est au tour de Fabien, un ami de Nordahl Lelandais de témoigner à la barre. Les deux hommes se connaissent depuis 2009, pour premières déclarations le témoin indique : "Je ne comprends pas comment il en est arrivé là. Il avait une vie sociale, il avait des amis (…) ce n’est pas quelqu’un qui était retranché chez lui, il a vécu. Il n’était privé de rien". Considéré comme un ami très proche de l'accusé, il a nuancé : "J’ai été très proche de lui. Après, j’ai fait ma vie, j’ai changé de boulot, on a des enfants. Nous, on évoluait". 11:33 - L'ex-compagne enceinte de Nordahl Lelandais a avorté La jeune femme est tombée enceinte de Nordahl Lelandais et a fait le choix d'avorter. A ce sujet, elle ajoute : "Je sais que lui aurait bien voulu le garder. Mais c'était trop tôt dans la relation." L'ex-compagne de l'accusé était déjà maman lors de la relation mais elle précise que le trentenaire n'a eu aucun comportement inapproprié ou suspect avec son fils. A la question de l'avocat général "il est poursuivi pour le meurtre d’une mineur de moins de 15 ans, quelles conclusions en tirez vous ?", le témoin répond : "De l'incompréhension, comment il en est arrivé là ? Je n'ai pas d'explications". 11:25 - Me Jakubowicz insiste sur l'absence "de contraintes" dans les relations Interrogée sur ses rapports "SM" avec Nordahl Lelandais, la jeune femme assure qu'ils "étaient d'accord. J'étais la soumise, il était le dominant." Elle précise que l'accusé était très demandeur. Me Jakubowicz insiste sur l'absence de violences sexuelles et "de contraintes" tout comme sur le fait qu'il s'agissait d'une "relation libérée". Quant aux violences lors des disputes, l'avocat de la défense souligne : "il s'est toujours arrêté avant". 10:47 - La défense de Nordahl Lelandais : "On s'est aimé très fort, très vite. Peut-être trop vite" Il est permis à Nordahl Lelandais de réagir aux propos tenus par son ancienne compagne et il explique ne pas être d'accord avec tout ce qui vient d'être dévoilé. Il préfère parler de "chamailleries" plutôt que de "disputes" et dit ne pas se souvenir de gestes violents, ce à quoi la jeune femme répond : "Mon dos a fait le mouvement d'une feuille. Tu es costaud par rapport à moi (...). Si tu m'avais donné un coup de tête, j'aurais eu des putain de séquelles". Quant aux vidéos de leurs ébats, il soutient que la jeune femme a donné son accord pour être filmée mais reconnait avoir "fait une erreur" lors de la publication des films sur des sites pornographiques. "Je pense qu'on s'est aimé très fort, très vite. Peut-être trop vite", estime l'accusé. 10:34 - Des disputes et des menaces Nordahl Lelandais a vécu un mois avec la jeune femme à la barre. L'ex-compagne a rapidement songé a la rupture mais le sujet a donné lieu à des disputes. "J'ai eu le droit à des menaces", raconte-t-elle avant de poursuivre : "Il m'a attrapé par le bras et m'a emmené dans la chambre. (...) Il m'a bien secoué, et m'a jeté sur le lit. Il a fait le geste, et j'étais à deux centimètres de me prendre un coup de tête." Les disputes et les excès de colère de Nordahl Lelandais pouvaient survenir lorsqu'elle refusait d'avoir des rapports avec lui. "Ce n'est pas grave, je trouverai d'autres putes pour coucher avec moi", aurait-il dit dans une de ces situations. 10:21 - Un ex-compagne raconte le revenge porn de Nordahl Lelandais C'est une ancienne compagne de Nordahl Lelandais qui est appelée à la barre pour débuter la deuxième journée d'audience. Elle revient sur leur relation et leurs rapports intimes, elle explique notamment qu'ils s'adonnaient à du "sado-masochisme mais soft". L'accusé aurait filmé leurs ébats à plusieurs reprises à l'insu de sa compagne et aurait publié les vidéos sur des sites pornographiques après leur rupture. Elle raconte avoir vécu cet événement comme un viol interactif. 31/01/22 - 19:32 - "Quand il quitte l'armée, il n'est plus lui-même", raconte sa mère La mère de Nordahl Lelandais s'est avancée à la barre. Elle a fait part de son souvenir d'un "enfant désiré", d'un "gamin sympathique, calme, qui allait à la pêche, se promenait dans les bois". Si elle ne sait plus s'il a décroché le brevet ou un CAP, elle évoque son passage à l'armée : s'il n'y avait pas eu cet incident (blessure à l'oeil, ndlr), il serait resté à l'armée. Il aimait être cadré". Son retour l'a, semble-t-il, déboussolé : "quand il quitte l'armée, il est perdu. Il se cherche, il ne sait pas dans quelle direction chercher du travail. Il n'est pas lui même". Occupée par les soins médicaux de son mari, la mère de Nordahl Lelandais que "en tant qu'adulte, je n'étais pas toujours derrière lui". Installé à nouveau chez elle, le mis en cause "n'était pas très bien. Je mettais ça sur le compte des amours". "Je ne maîtrise pas le reste", dit-elle. 31/01/22 - 17:43 - "c'est sûr que maintenant, il va moins m'aider à déménager.." "J'ai toujours eu de bons rapports avec mon frère. Assez complices, on a un peu le même caractère", raconte à la barre sa demi-sœur Alexandra. "Peu avant les faits qui lui sont reprochés, il a commencé à prendre de la drogue. Il y a eu un changement dans sa vie. Il n'était plus tout à fait le même, il était moins enjoué qu'avant", détaille-t-elle. Peu bavarde, elle indique qu'elle parlait avec Nordahl Lelandais "de mon fils, du sport, du temps qu'il fait". A la relance de la présidente "mais vous dites qu'il est serviable, qu'il vous aide à déménager", la demi-sœur répond sans gêne : "Ah c'est sûr que maintenant, il va moins m'aider à déménager..." LIRE PLUS

Jugé pour le meurtre et l'enlèvement de la petite Maëlys, l'ancien maître-chien encourt en théorie la réclusion criminelle à perpétuité. S'il s'agit de la peine la plus lourde en France elle est toujours assortie d'une période de sureté pouvant aller de 18 à 22 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 22 ans derrière les barreaux la personne condamnée peut demander une allègement de sa peine. Une exception prévue par la loi du 1er février 1994 permet de prononcer la perpétuité incompressible avec une période de sureté qui peut s'étendre sur 30 ans mais Nordahl Lelandais ne risque pas d'être condamné à une telle peine. Seuls quatre cas de figure justifient la perpétuité incompressible, notamment le meurtre d'un mineur de moins de 15 ans s'il s'accompagne "d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie". Or, l'agression sexuelle n'est pas un chef d'accusation retenu contre Nordahl Lelandais, faute de preuves. Une décision des juges que l'avocat de la famille de Maëlys regrette : "Les juges auraient peut-être pu être plus audacieux et envisager d'autres qualifications, je pense notamment à des qualifications liées à des sévices d'ordre sexuels sur la petite Maëlys. Cela n'a pas été leur choix".

Le réquisitoire définitif du parquet de Grenoble concernant l'affaire de la petite Maëlys a été rendu le 19 mars 2021. Les services du Procureur avaient alors écarté la préméditation pour retenir uniquement les charges de meurtre, d'enlèvement et de séquestration de mineure de moins de 15 ans contre Nordahl Lelandais. L'abandon de la circonstance aggravante de la préméditation rend impossible le jugement pour assassinat. Le meurtre avec préméditation est passible de la réclusion criminelle à perpétuité quand le meurtre est puni que trente ans de prison, comme précisé aux articles 221-1 et 221-3 du Code pénal. Or selon Me Rajon, "en droit et compte tenu des qualifications qui ont été retenues par les juges d'instruction, Nordahl Lelandais encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 18 à 22 ans, période de sûreté maximum de 22 ans". Ajouté l'assassinat comme chef d'accusation n'aurait donc pas eu impact sur la peine encourue par l'accusé.

La famille de la victime ne donne pas de crédit aux déclarations de Nordahl Lelandais. "Je ne crois pas à la mort accidentelle de ma fille comme il le dit. Ni à une simple promenade nocturne pour aller voir ses chiens. À 3 heures du matin, on n'enlève pas une enfant pour une promenade, une visite animalière. Il savait très bien ce qu'il allait faire. C'était prémédité", a déclaré Joachim de Araujo, le père de Maëlys dans un entretien au Parisien. L'homme dévasté ne s'attend pas à ce que l'accusé dise la vérité sur la nuit du drame. Pourtant, beaucoup de zones d'ombres entourent encore la mort de Maëlys et le procès a pour but de faire toute la lumière sur cette affaire, notamment sur "la question d'un éventuel mobile sexuel" rapporte Me Rajon. Malgré les doutes de la famille et des enquêteurs, la charge de l'agression sexuelle n'a pas été retenue car l'autopsie menée tardivement n'a pas permis de déterminer si la fillette avait subi des sévices sexuels. Nordahl Lelandais a attendu plusieurs mois pour révéler la localisation du corps de la fillette, enterré sur un site du massif de la Chartreuse, et du fait retardé les examens nécessaires pour connaître les circonstances de la mort de Maëlys. Il est légitime de se poser la question d'une possible agression sexuelle puisque les psychiatres ayant expertisé l'ex maitre-chien ont d'ores et déjà fait état de penchants pédophiles avérés et d'une absence totale de culpabilité. L'enquête a quant à elle permis de découvrir "que quelques heures avant de se présenter comme invité surprise de ce mariage, Nordahl Lelandais a consulté des sites pédopornographiques", comme le rapporte Me Boguet sur France 3.

Les soupçons concernant la potentielle agression sexuelle de Maëlys sont renforcés par d'autres accusations qui portent sur l'ancien militaire et pour lesquelles Nordahl Lelandais sera également jugé devant les Assises de Grenoble : des faits qualifiés d'agressions sexuelles à l'encontre de deux de ses petites cousines, âgées de 4 et 6 ans au moment des faits, et la détention d'images pédopornographiques. Sur cette affaire, Me Carole Rémond, l'avocate de la famille des petites cousines du trentenaire, raconte que l'homme s'est filmé en train d'agresser les deux enfants et précise que "c'est une des composantes de prédateurs sexuels d'une manière générale". Comme argument de défense, l'accusé avait expliqué aux enquêteurs ne plus savoir différencier les femmes adultes des enfants sous l'emprise de l'alcool et de la cocaïne. Malgré l'absence de preuves tangibles, le père de Maëlys, Joachim de Araujo est intimement persuadé que sa fille a été abusée et décrit l'agresseur comme un "quelqu'un de pervers, pédophile". Et d'ajouter : "Il l'a enlevée pour abuser d'elle. Pour moi, Lelandais est un monstre".

"C'est un monstre" ont déclaré à plusieurs reprises les parents de la petite Maëlys et ceux du d'Arthur Noyer. Coupable du meurtre du caporal et accusé de celui de la fillette, Nordahl Lelandais présente une personnalité très particulière et a fait l'objet de plusieurs expertises psychiatriques à la demande de la justice entre avril et mai 2021. Toutes n'aboutissent aux mêmes conclusions mais elles s'accordent pour reconnaître chez le trentenaire une tendance au mensonge et des traits de caractère dangereux pour autrui ou pour lui-même. Plusieurs psychiatres ont également dressé le portrait psychologique de l'ancien maître-chien à la barre lors du procès pour le meurtre d'Arthur Noyer. Un collège d'expert représenté par Patrick Blachère a jugé que Nordahl Lelandais est atteint de "troubles graves de la personnalité antisociale, borderline et narcissique" et que "rien ne permet d'affirmer qu'il ressent de l'empathie". Ces observations permettent aux yeux des experts d'admettre une dangerosité "importante". A contrario, un autre collectif de psychiatres mené par François Danet n'a décelé aucune pathologie mentale chez l'accusé mais un "risque d'envahissement par état dépressif et des idées suicidaires".

Il est en tout cas deux points sur lesquels les experts se sont montrés unanimes, la personnalité "perverse" et "manipulatrice" de Nordahl Lelandais ainsi que sa propension à mentir. "Il est dans la dissimulation. [...] il y a la face extérieure, le Nordahl Lelandais que l'on voit, et celui qu'il est en intérieur, qui n'est pas tout à fait en adéquation. Il peut manipuler, c'est son fonctionnement. Il joue ou se déjoue, il attend que les enquêteurs apportent les preuves (...) Il y a peut-être une forme de jouissance", selon les propos de psychologue Hélène Dubost rapportés dans France 3.

La psychologue et ses confrères se sont aussi penchés sur le parcours de vie sans attache de Nordahl Lelandais et décrivent l'homme "en errance". L'absence d'engagements affectifs de l'accusé aurait conduit à son "instabilité" dans les relations personnelles. "Il consomme des femmes, des hommes, comme s'il avait besoin de se sentir vivant pour éviter de s'effondrer sur le plan narcissique. Il a besoin d'une sorte d'excitation permanente pour se sentir vivant", précise Dr Dubost. Patrick Blachère est plus catégorique et estime que Nordahl Lelandais considère ses relations aux autres comme "utilitaires" : "L'autre semble être soit un objet sexuel, soit quelqu'un qui lui sert d'étai pour exister." Ces derniers propos ont été jugés "subjectifs et relativisables" par l'avocat de l'accusé.