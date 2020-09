"DIRECT. Attaque à Paris : la piste de l'attentat près des anciens locaux de Charlie Hebdo envisagée"

ATTAQUE PARIS. Plusieurs personnes ont été attaquées à la machette à Paris ce vendredi matin, à proximité des anciens locaux de Charlie Hebdo, théâtre d'attentats en janvier 2015. Deux victimes sont blessées dont au moins une gravement selon le bilan provisoire. La piste d'un l'acte terroriste est clairement envisagée...

14:55 - 125 établissements scolaires sont confinés L'Académie de Paris indique que près de 125 établissements, écoles, collèges, lycées, sont actuellement confinés dans le 3e, 4e et 11e arrondissement de Paris.

14:49 - De nombreux témoins parlent d'une "machette au sol" Selon plusieurs témoins interrogés par des médias, la "machette" qui a peut être servi à perpétrer cette attaque, a été abandonnée "par terre à l'entrée du métro" et était "pleine de sang".

14:39 - Castex et Darmanin sont sur place Jean Castex et Gerald Darmanin sont arrivés sur place et sont actuellement en train de se faire expliquer le déroulement de l'attaque et les premiers éléments de l'enquête. Anne Hidalgo, maire de Paris est également sur place.

14:38 - Marine Le Pen twitte sur l'attaque Marine Le Pen vient de réagir à l'attaque ayant eu lieu aux abords des anciens locaux de Charlie Hebdo ce vendredi. "COMBIEN de victimes aurait-on évitées en contrôlant strictement notre politique d'immigration, en expulsant systématiquement les clandestins, en faisant la chasse à l'islamisme ? La lâcheté politique n’est plus possible !", écrit la présidente du Rassemblement national.

14:36 - Crèches et résidences pour personnes âgées également confinées La mairie de Paris indique que les crèches et les résidences pour personnes âgées sont également confinées dans le secteur de l'attaque à l'arme blanche.

14:31 - Un témoin affirme avoir vu un homme sortir du métro en sang Interrogé par France Info, un témoin décrit une scène assez glaçante. "J'ai vu la machette juste devant le métro Richard-Lenoir, par terre. Il y avait du sang dessus. J'ai vu un gars avec un couteau. Il avait du sang sur lui" avant de décrire un blessé "allongé sur la pelouse" le long de la rue Nicolas-Appert. "Il était en sang, le visage, le torse, le jean trempés de sang".

14:29 - "Soutien aux secours et à nos forces de l'ordre" dit Olivier Faure Olivier Faure a apporté son soutien aux victimes de l'attaque perpétrée ce vendredi à Paris, ayant fait deux blessés. Le premier secrétaire du Parti socialiste a également rendu hommage aux personnes mobilisées lors de cette attaque. "L’horreur a de nouveau frappé à proximité des anciens locaux de Charlie Hebdo. Mes pensées vont aux victimes et leurs familles. Soutien aux secours et à nos forces de l’ordre mobilisées pour sécuriser le quartier et interpeller les coupables de cet acte infâme", a-t-il écrit sur Twitter.

14:26 - Jean Castex et Gérald Darmanin se rendent sur place Le premier Ministre et le ministre de l'Intérieur viennent de quitter la cellule de crise Place Beauvau et se rendent sur le lieu de l'attaque non loin des anciens locaux de Charlie Hebdo.

14:22 - Six stations de métro fermées jusqu'à 19h annonce la RATP La RATP confirme la fermeture de six stations de métro jusqu'à 19h sur les lignes 1, 5, 8 et 9, voici la liste : Bastille, Chemin Vert, Saint-Sébastien Froissart, Bréguet-Sabin, Richard-Lenoir, Saint-Ambroise.

14:15 - "La patronne s'est mise à crier 'partez, partez', il y a un attentat.." Les premiers témoignages de l'attaque perpétrée ce vendredi en plein Paris ayant fait deux blessés graves commencent à affluer. Auprès de l'AFP, Hassani Erwan, 23 ans, qui travaille dans un salon de coiffure situé au coin de la rue Saint-Sabin et la rue Verte, non loin de l'attaque, a raconté ce qu'il a vu. "Vers midi, on est allé faire une pause déjeuner au restaurant. En arrivant, la patronne s'est mise à crier 'partez, partez', il y a un attentat... On est partis en courant s'enfermer et rester à l'intérieur de notre boutique avec quatre clients", a-t-il relaté.

14:11 - La deuxième personne interpellée a également des taches de sang sur elle Selon le Parisien, qui confirme l'information d'une seconde interpellation, la personne présentait, comme la première interpellée, des tâches de sang sur elle. La police "tente de vérifier son implication".

14:08 - Le premier suspect ne correspondrait pas à la description Selon une source policière contactée par le média franceinfo, l'homme interpellé à la suite de l'attaque présentait des traces de sang mais son profil ne correspondrait pas à la description faite par les témoins.

14:02 - Un second suspect interpellé ? Selon les informations de France Info, un deuxième suspect a été interpellé par la Brigade des réseaux ferroviaires au niveau du métro Richard Lenoir.

13:59 - Plusieurs stations de métro sont bouclées Logiquement, la RATP en lien avec les forces de police a décidé de boucler plusieurs stations de métro. Les stations Bastille, Chemin-Vert, Saint-Sébastien Froissart, sur la ligne 8, et Saint-Ambroise sur la ligne 9 sont donc fermées.