Enlèvement Mia : comment la fillette a-t-elle été retrouvée en Suisse ? Les infos sur son parcours

ENLÈVEMENT MIA - La fillette de 8 ans, enlevée le 13 avril, a été retrouvée avec sa mère, dimanche 18 avril, dans un squat de la commune de Sainte-Croix, en Suisse, a annoncé le procureur de la République de Nancy. Le point sur les dernières infos.

[Mis à jour le 18 avril 2021 à 11h58] Après six jours de recherches et d'enquête, la petite Mia a été retrouvée, dimanche 18 avril. La fillette de 8 ans et sa mère se trouvaient en Suisse, dans le canton de Vaud. "Cette découverte est l'aboutissement des investigations menées à la demande du parquet de la JIRS de Nancy par la police fédérale helvétique et la police cantonale de Vaud", a précisé le procureur de la République de Nancy, François Perain. Enlevée mardi 13 avril, au domicile de sa grand-mère dans les Vosges, Mia a été retrouvée avec sa mère, Lola Montemaggi, dans un squat du village suisse de Sainte-Croix.

Le procureur a, par ailleurs, annoncé qu'un cinquième homme avait été interpellé vendredi. Quatre autres suspects sont également en garde à vue, après leur arrestation mercredi et jeudi, en Île-de-France et en Meurthe-et-Moselle. Trois d'entre eux sont les ravisseurs présumés de la fillette. Les quatre "ont participé à l'expédition dans les Vosges, le cinquième n'y était pas, mais il a contribué à sa préparation ", a indiqué François Perain. Les cinq hommes devaient être présentés dimanche 18 avril à un juge d'instruction de Nancy, pour une éventuelle mise en examen. Les suspects seraient proches de la mouvance survivaliste. "Lola Montemaggi les sollicitait via internet pour récupérer sa fille dont elle s'estimait injustement séparée dans le but de partir à l'étranger ", a précisé Nicolas Heitz, vendredi.

L'enlèvement de la petite Mia s'est produit mardi, dans le village des Poulières, non loin d'Épinal, dans les Vosges. Vers 11h30, trois hommes se sont rendus au domicile de la grand-mère de l'enfant et ont réussi à faire monter Mia dans leur voiture "sans user de la violence", selon le procureur. Une "alerte enlèvement" avait été déclenchées dès 21 heures. Lola Montemaggi a déjà eu affaire aux autorités locales, pour sa "marginalité", son "attitude antisociale", mais également pour "violences sur conjoint" et "violences sur la voie publique", rapporte Le Figaro. Un "geste d'amour", voilà comment le père de Lola Montemaggi a décrit les actions de sa fille, samedi, lors d'un entretien au micro de Vosges FM. "On n'avait pas à lui retirer la garde de sa fille, c'est profondément injuste", a poursuivi Claude Montemaggi.

"L'opération a été préparée conjointement, de façon minutieuse et précise" a indiqué le procureur en conférence de presse. D'après les résultats de l'enquête, les ravisseurs se sont présentés au domicile de la grand-mère, dans le village des Poulières dans les Vosges, en qualité de professionnels du Service territorial éducatif du milieu ouvert (Stemo). Une ruse pour kidnapper Mia : les faux agents ont demandé une visite "inopinée du logement" afin de conduire la petite à "un rendez-vous" pour y rencontrer sa mère. Sans se douter du subterfuge, la grand-mère "en confiance" a laissé sa petite-fille partir avec ces trois inconnus. "Prise d'une mauvaise intuition", elle a ensuite signalé cette étrange rencontre au service éducatif. Le parquet et la gendarmerie nationale ont immédiatement été saisis en constatant qu'aucune visite n'avait été prévue par un quelconque éducateur. Dans une conférence de presse tenue ce 16 avril au matin, le procureur a indiqué que les ravisseurs ont été "interpellés sur internet" par la maman qui souhaitait récupérer sa fille avant de partir à l'étranger. Au domicile de l'un des hommes interpellés, un discours, un "script" était présent.

L'enfant, Mia Montemaggi, mesure 1m30. Elle a les yeux bruns, les cheveux longs et bruns avec une frange, et de petites boucles d'oreilles en or avec un dessin rouge. Au moment de sa disparition, la fillette portait un pantalon noir, un t-shirt, un gilet gris zippé avec des points dorés, une doudoune blanche avec des pois noirs et doublure en fourrure blanche. Celle-ci a été placée chez sa grand-mère maternelle suite à un signalement de "violences sur enfant" à la fin du mois de décembre dernier, "l'enfant était confrontée aux violences de sa mère" indique le procureur.

Les ravisseurs ont été arrêtés par la police mercredi 14 avril dans un appartement du XIXe arrondissement de Paris mais également en Seine Saint Denis et en Seine et Marne. D'après Le Parisien, ces individus seraient des survivalistes qui étaient déjà suivis par la DGSI avant l'affaire Mia. Une source proche du dossier a indiqué au Parisien, que les suspects étaient surveillés par les services de renseignement, car "jugés potentiellement dangereux" et "proches des thèses de l'ultra-droite". Dans l'appartement parisien (XIXe) de l'un des suspects, âgé de 58 ans, les gendarmes ont mis la main sur l'une des voitures recherchées. Des explosifs " de type militaire " ont également été retrouvés chez le suspect de 23 ans interpellé en Seine-et-Marne. Le procureur a également indiqué qu'un quatrième suspect a été interpellé.

Mouvance d'extrême droite, le survivalisme de façon "simple" signifie se préparer au pire et apprendre à vivre malgré une éventuelle attaque nucléaire, pandémie ou autre. Si certains apprennent à vivre dans la nature, à cacher des provisions, plusieurs d'entre eux apprennent à manier les armes et peuvent être potentiellement dangereux comme les trois suspects arrêtés qui étaient surveillés par la Direction générale de la sécurité intérieure.

Âgée de 28 ans, la mère de Mia ne se trouve plus à son domicile depuis plus de 48h, date de l'enlèvement. Elle mesure 1m70, est très mince, ses cheveux sont châtains clair mi-longs et elle présente deux tatouages " étoiles " à l'intérieur d'un poignet. Selon l'alerte, elle est susceptible de circuler à bord d'un véhicule Peugeot 207 noir, immatriculé BZ 370 GZ. Selon un automobiliste cité par Vosges matin, elle aurait été prise en stop mardi matin, dans un village à seulement une quinzaine de kilomètres des Poulières, lieu de l'enlèvement. Elle aurait confié vouloir se rendre à l'étranger.

Plusieurs détails sur la vie de cette mère de famille ont été divulgués par le procureur. Cette dernière ne répondait à aucune convocation des services de la protection l'enfance depuis plusieurs mois. Lola Montemaggi qui n'avait plus la garde depuis décembre 2020, a "adopté devant le juge des enfants le 11 janvier une posture préoccupante, elle se disait malade, ne pas souhaiter que l'on s'immisce dans sa vie ni dans celle de de sa fille en arguant une position de rejet de la vie en société". La mère avait fait savoir qu'elle souhaitait vendre son appartement et ses biens pour partir en camping-car avec sa fille, pour passer "sous les radars de la société".

Selon une amie, interrogée par Le Parisien, Lola Montemaggi est "une bonne femme pleine de convictions, souriante et gentille, mais qui s'enflamme vite. Elle ne fait pas les choses à moitié, elle les fait même à 200 %." Interrogée sur ses convictions, "Julie" explique que la mère de Mia a "immédiatement adhéré au mouvement des Gilets jaunes dans l'aspect du rejet de la société. Je pense qu'elle a trouvé sa cause à ce moment-là". Alors que le procureur a indiqué que Lola Montemaggi voulait déscolariser sa fille, son amie préfère nuancer : "Elle ne refusait pas que sa fille ait un enseignement scolaire, bien au contraire, mais elle voulait mieux pour sa fille. L'école publique ne lui plaisait pas, c'est pour cela qu'elle a demandé une scolarisation à domicile. Elle était beaucoup dans la recherche du bien-être."

Peu après minuit, le dispositif a été enlevé suite à la décision du parquet d'Epinal même si la petite Mia n'a pas été retrouvée.

Sur décision du parquet d'Épinal, il est mis fin à l'alerte enlèvement. Lenfant na pas été retrouvée. Mais ses photos ne doivent plus être diffusées. L'enquête se poursuit.

Merci à tous pour votre aide. — Ministère de la Justice (@justice_gouv) April 13, 2021

Le Procureur de la République d'Epinal, Nicolas Heitz, joint par France Bleu Sud Lorraine ce mercredi matin a expliqué que cette décision était prise car la petite pouvait être en "danger". "Compte tenu du contexte, on peut craindre qu'elle soit en danger. J'estime qu'il y a un risque pour son intégrité physique." Lors de la conférence de presse, le Procureur a toutefois expliqué que le process de l'alerte enlèvement n'a pas vocation à durer plus de trois heures". "Il n'y a pas de volonté cachée : maintenant l'enquête doit se poursuivre, le message est passé, les gens savent comment faire pour donner des éléments et nous souhaitons que l'enquête puisse se poursuivre. Tous les moyens les plus importants d'enquête et d'investigation sont déployés".

Si vous localisez l'enfant, n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 0 800 36 32 68 ou envoyez un courriel à alerte-enlevement@gendarmerie.interieur.gouv.fr