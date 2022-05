Jacques Bouthier : viols, esclavagisme sexuel... Les soupçons des enquêteurs sur une affaire hors normes

Le PDG d'Assu 2000, Jacques Bouthier, a été mis en examen et incarcéré samedi 21 mai pour "viols sur mineure" et "traite des êtres humains". Ce que l'on sait de l'affaire.

[Mis à jour le 24 mai 2022 à 11h33] "Traite des êtres humains à l'égard de mineur et tentative", "viols sur mineure de plus de 15 ans", "recours à la prostitution d'un mineur" et "agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans". Voici les chefs d'accusations retenues par les juges d'instruction qui ont mis en examen Jacques Bouthier, le PDG du groupe d'assurance Assu 2000 (renommé Vilavi en janvier 2022). Jacques Bouthier a été placé en détention provisoire samedi 21 mai, a appris l'AFP ce lundi, confirmant des informations de RTL. Cinq autres personnes ont été mises en examen et incarcérées dans cette affaire, pour "association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d'enlèvement et séquestration en bande organisée et détention d'images pédopornographiques". Ces décisions font suite à une enquête préliminaire ouverte mi-mars 2022.

Où commence cette affaire ? Selon l'Agence France Presse et la rédio, qui citent des sources proches du dossiers, c'est en mars qu'une femme de 22 ans s'est présentée à la police parisienne en accusant Jacques Bouthier de la tenir "captive" depuis cinq ans dans un appartement où, selon son témoignage, il la violait. Elle a alors décrit ses sévisses et indiqué que l'homme d'affaires avait exigé d'elle de participer à ce la traite esclavagiste qui se dessine derrière ces accusations : étant devenue "trop âgée pour lui", elle aurait été chargée de lui trouver une "remplaçante" : selon sa version des faits, une fille de 14 ans se serait alors installée à sa place dans le même appartement, pour suivre les même sévisses. La femme de 22 ans est parvenue à filmer l'homme et la jeune fille ensemble dans un lit et a confié la vidéo à la police. Selon les informations de RTL, les enquêteurs ont établi la possibilité que sept femmes, mineures ou jeunes majeures, aient pu se succéder dans l'appartement utilisé par Jacques Bouthier.

La femme de Jacques Bouthier soupçonnée de complicité

RTL rapporte que les enquêteurs soupçonne par ailleurs Jacques Bouthier d'avoir tenter de faire taire la jeune plaignante qui s'est finalement manifestée auprès de la police. Un plan et une équipe aurait été mise sur place, selon ces soupçons, pour récupérer la vidéo incriminante et forcer la jeune femme à quitter la France. Les enquêteurs soupçonne Jacques Bouvier d'avoir pour cela sollicité sa propre femme, ainsi que deux employés de sa société, une jeune femme proche de la plaignante et un ancien gendarme qui fut membre du GIGN, un service spécialisé dans les interventions délicates.

Une enquête préliminaire a donc été ouverte en mars suite à ce témoignage. Samedi dernier, Jacques Bouthier et ses cinq complices ont été mis en examen et placés en détention provisoire. L'enquête est actuellement confiée à la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire parisienne.