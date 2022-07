Incendie en Gironde : images terribles à Landiras et la Teste-de-Buch

Les feux de forêt qui ont pris forme hier en Gironde poursuivent leur avancée enflammée. Les vacanciers présents dans les communes de Teste-de-Buch et de Landiras ont été évacués tandis que 1700 hectares dont déjà brûlé.

Incendie à la Teste-de-Buch L'essentiel Deux feux se sont déclarés le mardi 12 juillet aux alentours de 15h autour des communes de Landiras et de la Teste-de-Buch, en Gironde. Ils se poursuivent ce mercredi 13 juillet, avec déjà plus de 1700 hectares détruits. Il s'agit du plus gros incendie jamais vu dans le département depuis 2017.

Cinq campings de vacanciers ont pour l'heure été évacués, pour plus de 6500 personnes prises en charge par les autorités de Gironde.

800 sapeurs-pompiers, deux dash et deux canadairs effectuant des largages sont mobilisés pour endiguer l'incendie. Ce 13 juillet, les flammes gagnent du terrain à cause de l'orientation du vent qui leur est favorable.

12:00 - Les mots de soutien du maire de Landiras Face à l'incendie qui perturbe le quotidien des habitants de la commune de Landiras dont trois quartiers ont été évacués le 12 au soir, le maire Jean-Marc Pelletant a adressé un message de soutien aux Landiranais, dans lequel il ne cache pas son inquiétude. "Je demande aux Landiranais de faire confiance à leurs élus. Courage à tous", écrit-il, assurant que si les "moyens aériens" sont déployés dans la zone, il y a de quoi "être optimiste"... Mais "très inquiet" dans le cas contraire. Il a tenu à souligner le caractère exceptionnel d'un tel évènement : 'Dans l'histoire, il y a déjà eu plusieurs feux de forêt mais d'une aussi grosse importance, ça fait au moins quinze ans que ce n'est pas arrivé, qu'on n'avait pas vu un tel feu". Pour conclure, il a remercié "les pompiers" mais également "les hommes de la DFCI (Défense des Forêts Contre les Incendies)" présents sur le terrain et qui ont "lutté toute la nuit". 11:50 - L'évacuation des campings en Gironde A 15h15 le 12 juillet, un incendie s'est déclaré dans la commune de la Teste-de-Buch, près d'Arcachon, à proximité de la dune du Pilat. Malgré la mobilisation de 190 sapeurs-pompiers, de 87 moyens de lutte et de trois avions bombardiers d'eau, le vent a tourné aux alentours de 1h du matin cette nuit. La préfecture de Gironde a alors décidé de l’évacuation préventive de cinq campings. Les vacanciers ont été transportés au parc des expositions et dans la galerie marchande du centre Leclerc de la Teste-de-Buch, tandis que deux aires de camping-cars ont été évacuées. Le commandant Laurent Dellac expliquait à France Info qu'un "total de 100 véhicules" ont été redirigés vers la ville de Biscarosse. 11:30 - Les images impressionnantes des incendies en Gironde Les images des feux de forêt qui brûlent en Gironde circulent sur les réseaux sociaux. Le brasier de la Teste-de-Buch impressionne en particulier, les vidéos d'hier soir montrant les hectares de forêts anéantis. L'incendie se poursuit également à Londiras. ???? Images impressionnantes du violent incendie hier soir à La Teste-de-Buch en Gironde, toujours pas maitrisé ce matin. Un autre brasier est en cours à Londiras. Déjà plus de 1.500 hectares brûlés ! (via SDIS33) pic.twitter.com/oJikhIRrm8 — Météo Express (@MeteoExpress) July 13, 2022 11:10 - L'opération d'extinction des feux se poursuit dans le département Pour lutter contre les feux de forêt qui enflamment le département ce mercredi 13 juillet, d'importants moyens ont été déployés, dont deux dash et deux canadair qui ont effectués des largages sur les zones concernées. Au total, un dispositif de 200 pompiers et de 95 véhicules est mobilisé. Mais, comme lors des derniers incendies dans le Sud de la France, la lutte des pompiers pour endiguer l'incendie a été rendue très difficile à cause de l'orientation du vent. Le commandant Dellac a d'ailleurs expliqué à France 3 régions que le mistral a amené les sapeurs-pompiers à prendre "la décision d'évacuer cinq campings au niveau de La Teste et la Dune du Pilat". En outre, il a précisé que les moyens aériens sont "en train d'être dispatchés", couplés de "bombardiers d'eau sur la zone". 11:03 - Quels sont les dégâts causés par l'incendie en Gironde ? L'incendie qui s'est déclenché hier en Gironde a déjà fait des ravages : on dénombre déjà 1700 hectares partis en fumée. Les sapeurs-pompiers sont mobilisés à Landiras et à la Teste-de-Buch, là où le feu se propage le plus rapidement. Si cinq campings ont été évacués, aucune victime n'est à déplorer parmi les vacanciers. Du côté des intervenants en revanche, les autorités du département ont signalé que deux des pompiers présents sur le secteur de Landiras ont été transférés au CHU de Bordeaux après avoir inhalé des fumées.

Les feux se sont déclarés mardi 12 juillet à 15h autour des communes de Landiras et de la Teste-de-Buch, toutes deux situées en Gironde. En cause, un départ de feu dû à un problème électrique survenu sur une voiture qui s'est enflammée sur la piste 214, près de la route des plages océanes, comme l'a fait savoir le maire de Teste-de-Buch. Très vite, leur propagation, alimentée par l'orientation du vent, a fait des dégâts dans le département avec déjà plus de 1700 hectares brûlés. Les pompiers mobilisés ont tenté de maîtriser les flammes tout en gérant l'évacuation des 6500 résidents ou vacanciers présents dans la zone.

L'incendie qui s'est déclaré hier après-midi continue d'évoluer ce matin dans la zone de Landiras, avec plus de 500 sapeurs pompiers déployés dans la zone et aidés par des renforts venus de Corrèze. Landiras connaît les plus gros dégâts avec plus de 1000 hectares partis en fumée. L'évacuation de plus de 500 personnes a été assurée dans la nuit. Plusieurs routes ont été fermées pour sécuriser la zone, notamment la départementale 115 entre Guillos et Landiras, et la départementale 218 au niveau de la Dune du Pilat.

La Teste-de-Buch, dans le bassin d'Arcachon, est le deuxième foyer de l'incendie. Là aussi, les flammes ont contraint les autorités à organiser l'évacuation de de près de 6000 de personnes, principalement des vacanciers qui séjournaient dans des campings (on dénombre cinq campings désertés, comme l'a précisé le commandant Dellac des pompiers de Gironde à France 3 régions). Les campeurs ont été pris en charge par la Croix Rouge et accueillis au Parc des expositions. Six avions et deux canadairs sont attendus dans la zone.