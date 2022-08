"Incendies en Gironde : des pompiers en renfort d'Europe, 7 400 hectares brûlés... le direct"

INCENDIES GIRONDE. Vendredi 12 août, des pompiers sont arrivés en renfort d'Allemagne, de Grèce, d'Italie, de Roumanie pour aider les 1 100 pompiers mobilisés contre les incendies en Gironde. Depuis le 9 août, 7 400 hectares de forêt ont brûlé.

Incendie à Landiras L'essentiel De nouveaux incendies se sont déclarés en Gironde, mardi 9 août au soir, dans le même secteur que celui des feux qui ont brûlé plus de 20 000 hectares il y a trois semaines. Vendredi 12 août au matin, la préfecture de la Gironde indiquait que 7 400 hectares de forêt avaient brûlé et que 1 100 pompiers étaient mobilisés. Les départements des Landes et de la Gironde sont placés, vendredi 12 août, en vigilance rouge renforcée pour les feux de forêt en raison des conditions météorologiques.

En trois jours de reprise d'incendies, 10 000 personnes qui ont été évacuées, dont 2 000 dans le département des Landes. Les communes d'Hostens, Belin-Béliet, Saint-Magne font partie des plus touchées en Gironde alors que les communes de Mano, Moustey et Saugnac-et-Muret dans les Landes ont aussi été évacuées.

Jeudi 11 août, la Première ministre, Élisabeth Borne, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se sont rendus à Hostens, en Gironde. La Première ministre a assuré, pendant qu'elle rencontrait les pompiers et les maires des communes sinistrées : "On n'a jamais mobilisé autant de moyens et on va les renforcer." Images des incendies en Gironde Voir les images Les premières photos saisissantes des incendies en Gironde

17:05 - Les sapeurs-pompiers volontaires travaillant dans les armées bénéficient de jours Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a déclaré sur Twitter, vendredi 12 août que des jours de détachement allaient être accordés aux pompiers volontaires qui travaillent pour l'armée. "J’ai demandé à ce qu’ils puissent bénéficier de jours pour lutter, avec les pompiers et la sécurité civile, contre les violents incendies", affirme le ministre. Il répond ainsi à une demande formulée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait lancé un appel, mercredi 10 août "aux entreprises et employeurs publics pour qu'ils permettent à leurs salariés qui sont sapeurs-pompiers volontaires de rejoindre au plus vite leurs casernes". 16:50 - L'A63 rouvre de nouvelles entrées vendredi après-midi Sur Twitter, la préfecture de la Gironde annonce, vendredi 12 août, la réouverture de certaines portions de l'autoroute A63. Ainsi, les entrées 10 à 16 de l'A63 sont rouverts dans le sens Sud-Nord, seulement pour les véhicules légers. Les poids lourds ne peuvent pas emprunter cet itinéraire. Dans le sens Nord-Sud, la circulation sur l'A63 est possible depuis l'échangeur 17 jusqu'à Bayonne. En raison des incendies, l'autoroute reste fermée, dans les deux sans, entre l'A660 et Liposthey (17). 16:35 - L'aide européenne attendue en Gironde Depuis jeudi 11 août au soir, des sapeurs-pompiers de l'Europe viennent en aide aux Français pour éteindre les incendies en Gironde. Vendredi 12 août, les arrivées continuent avec les aides venues de Grèce, d'Italie et de Roumanie. Au total, 361 pompiers européens sont attendus. "L'aide est plus que bienvenue", affirme le commandant Mathieu Jomain, interrogé par France Info. 16:20 - En Gironde, des bénévoles surveillent les forêts face au risque d'incendie Certains habitants des communes touchées par les incendies en Gironde deviennent des vigies pour les sapeurs-pompiers, explique Sud-Ouest, dans un article publié vendredi 12 août. Depuis les feux de la mi-juillet en Gironde, ces bénévoles surveillent les parcelles boisées. Les pompiers ont, par exemple, empêché une reprise de feu à Saint-Symphorien, jeudi 11 août, après l'alerte d'un homme. 16:05 - Qu'est ce que le risque d'éclosion du feu ? Dans son communiqué vendredi 12 août 2022, la préfecture de la Gironde explique que "les conditions climatiques, hausse des températures et baisse de l’hydrométrie, font craindre une journée avec un risque très sévère d’éclosion de feu". Ce phénomène est "un feu qui couve sous le sol et qui peut parcourir des centaines de mètres jusqu’à ressortir à un moment donné", détaille le lieutenant-colonel Olivier Chavatte, interrogé par Le Républicain de Sud Gironde. 15:50 - Les émissions de CO2 liées aux feux de forêt au plus haut en France en 2022 Selon les estimations du service de surveillance de l'atmosphère de Copernicus (CAMS) rapportées par France info, vendredi 12 août, plus d'un million de tonnes de CO2 ont été relâchées dans l'atmosphère à cause des feux de forêt en 2022. Depuis le début des relevés en 2003, ces émissions de carbone sont les plus élevées jamais enregistrées. Habituellement, à cette période de l'année, la moyenne de CO2 rejeté est de 0,5 million de tonnes. 15:35 - Des déviations toujours en place sur l'A63 Sur Twitter, l'A63, qui est située à proximité de l'incendie, partage les temps de parcours pour la traverser. Des déviations sont toujours en place. Les poids lourds suivent un itinéraire de contournement par l'A64, l'A65 et l'A62, tandis que la circulation des voitures n'est possible qu'entre Bayonne et l'échangeur de Liposthey (Landes) dans les deux sens de circulation. En direction de Bordeaux, après la barrière de Bénesse-Maremne, le temps de parcours est allongé d’environ vingt minutes. 15:20 - Une tornade de feu évite des pompiers en Gironde Vendredi 12 août, les sapeurs-pompiers de la Marne, qui sont déployés en Gironde pour aider à arrêter les incendies, ont partagé sur Twitter une vidéo de leur intervention. Sur celle-ci on peut voir une tornade de feu qui passe non loin d'un groupe de pompiers. "Bon courage et vive prudence", alertent les pompiers, alors que l'incendie a brûlé 7 400 hectares depuis le 9 août. 15:05 - Emmanuel Macron salue les pompiers venus en Gironde depuis la Polynésie Sur Twitter, le président de la République, Emmanuel Macron, salue, vendredi 12 août 2022, les pompiers de Polynésie venus participer à la lutte contre les incendies en Gironde. "Ils arrivent de l’autre bout du monde pour venir soutenir leurs camarades [...] merci à nos pompiers de Polynésie pour leur solidarité", écrit-il sur le réseau social. En plus de cette aide, l'Europe a, elle aussi, envoyé des pompiers d'autres pays. 14:50 - Les Canadair italiens et leurs membres d'équipage sont arrivés en Gironde Les deux Canadair italiens et leurs 14 membres d'équipage sont arrivés en Gironde, vendredi 12 août, rapporte Le Républicain Sud-Gironde, qui indique que les pompiers italiens ont atterri vendredi dans la matinée à la base aérienne 106 de Mérignac (Gironde). 14:35 - Les pompiers grecs aident à lutter contre le feu en Gironde Arrivé en Gironde pour aider à lutter contre les incendies en Gironde, un pilote de Canadair grec a confié, vendredi 12 août, lors d'un point presse : "Ensemble, nous sommes plus forts, nous avons plus de solutions contre le feu". Plusieurs pays européens ont envoyé de l'aide à la France pour la soutenir dans la lutte contre différents incendies, notamment en Gironde. La Grèce a ainsi envoyé deux Canadair avec 22 membres de personnel. 14:20 - Que sont les "feux zombies" ? Le phénomène des "feux zombies" est expliqué, vendredi 12 août, dans un article de TF1 info. Les "feux zombies" sont des feux de tourbe et expliquent pourquoi l'incendie de Landiras a repris avec une telle intensité, mardi 9 août. Ils sont les résidus d'anciens foyers qui ont continué à brûler en sous-sol. Les feux de tourbe sont difficiles à détecter puisqu'ils sont souterrains. La tourbe, une matière organique riche en carbone, s'enflamme sous la terre. 14:05 - La qualité de l'air est mauvaise en Nouvelle-Aquitaine Vendredi 12 août, Atmo Nouvelle-Aquitaine, l'Observatoire de l'air en Nouvelle-Aquitaine, a indiqué sur Twitter que la qualité de l'air était mauvaise en Gironde. Les concentrations de particules en suspension (PM10) et de particules fines (PM2,5) augmentent "significativement autour des zones incendiées", détaille Atmo. "Les conditions météorologiques, air sec et vent, ne sont pas favorables à une amélioration de la situation. Les vents d'ouest présents aujourd'hui et ce week-end auront tendance à déplacer le panache vers l'est de la région", poursuit le tweet. 13:50 - L'ARS recommande le port du masque face aux fumées des incendies En Gironde, Véronique Billaud, directrice générale adjointe de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, interrogée sur BFM TV, vendredi 12 août, recommande pour les personnes proches des incendies : "Quand on est à l'extérieur et qu'il y a de la fumée, on peut mettre un masque (...) ces masques nous protègent des particules fines qui sont dans les fumées." 13:35 - Les surfaces brûlées lors des incendies à Landiras en une photo Le satellite Copernicus a montré combien d'hectares ont été parcourus lors des incendies en Gironde, notamment à Landiras, où le feu, débuté à la mi-juillet, a repris mardi 9 août. Sur le cliché partagé sur les réseaux sociaux, vendredi 12 août, on voit deux superficies. La première, en orange, correspond aux 14 000 hectares brûlés en juillet à Landiras. Les causes de ces nouveaux départs de feu en Gironde dans le secteur à l'ouest de Landiras ne sont pas encore connues, mais la piste criminelle est envisagée, a déclaré Élisabeth Borne, jeudi 11 août. Interrogé mercredi, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, avait déjà évoqué une piste criminelle. "Nous avons de fortes suspicions que le feu qui redémarre soit le fait d'incendiaires. Ce matin, il y a eu huit feux, entre 8 h et 9 h, qui ont démarré à quelques centaines de mètres d’intervalle en Gironde, alors que c’est tout à fait inhabituel", a-t-il commenté. Ce scénario était redouté des pompiers, qui constatent que le sol est sec et qu'il conserve sa chaleur depuis la mi-juillet. "Quand on a creusé le sol, on a trouvé des températures à 150 degrés. Nous savions que dans la tourbe, tout pouvait revenir", a témoigné le maire de Biganos Bruno Lafon au micro de BFM TV.

Au mois de juillet, les incendies de Landiras et de La Teste-de-Buch, en Gironde, s'étaient déclarés mardi 12 juillet autour de 15 heures et à une heure d'intervalle, avec des causes différentes, accidentelles à La Teste-de-Buch avec une panne et un incendie d'un véhicule et criminelle à Landiras. Le procureur de Bordeaux avait fait savoir que "les techniciens en identification criminelle ont pu effectuer des constatations qui accréditent un acte volontairement malveillant". L'enquête pour destruction par incendie de bois, de forêt pouvant causer un dommage aux personnes a été confiée à la Brigade de recherches de Langon qui s'est interrogée sur des liens éventuels entre l'incendie et d'autres départs de feu constatés le même jour. Une piste qu'aucun élément ne confirme pour le moment, mais selon le parquet, "des indices restent à exploiter afin d'éliminer ou de retenir la thèse d'un même auteur ". Lundi 18 juillet, un homme avait été placé en garde à vue et auditionné. Suspecté d'être à l'origine de certains feux, mais pas de l'incendie principal, selon France Bleu Gironde, il avait finalement été remis en liberté et est hors de cause, mercredi 20 juillet.

Fixé fin juillet, l'incendie de Landiras (Gironde) est reparti à quelques kilomètres de là, dans la journée du mardi 9 août avant de gagner en intensité dans la soirée. Plus de 1 000 hectares de pins ont brulé en quelques heures, 5 000 hectares selon le bilan fait mercredi 10 août au matin, 6 000 hectares mercredi au soir, 6800 hectares selon le bilan de jeudi matin, 7400 hectares enfin selon le point du vendredi 12 août au matin. Le feu avance avec de nouveaux départs dans les secteurs de Belin-Béliet, Hostens et Saint-Magne, mais aussi à Cabanac-et-Villagrains où il a pu être fixé. Si certains foyers ont pu être fixés, d'autres résistent et la persistance des fortes chaleurs et du vent rend difficile le travail des pompiers.