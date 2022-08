"Incendies en Gironde : le feu est reparti à Landiras, le direct"

INCENDIES GIRONDE. Un gigantesque incendie s'est de nouveau déclaré en Gironde dans le secteur de Landiras, déjà ravagé par les flammes en juillet.

09:15 - Quel secteur est touché ce mercredi ? Ces départs de feu concernent des secteurs voisins de ceux touchés au mois de juillet, ce qui fait dire aux autorités qu'il pourrait s'agir de départs de feu liés aux incendies fixés mais pas encore maîtrisés de Landiras. Ces reprises ont été constatées près des communes de Saint-Magne et Hostens mardi, soit à 20 kilomètres à peine de l'épicentre de l'incendie de Landiras déclaré en juillet. 09:13 - Face au vent et à la chaleur, le difficile combat des pompiers ce mercredi Les pompiers s'attendent à une journée difficile sur le front des incendies en Gironde où le thermomètre pourrait atteindre les 40 degrés par endroits et où des rafales de vent jusqu'à 40 km/h sont attendues. 09:10 - Vitesse limitée sur l'A63 En raison de la proximité de l'incendie qui fait rage dans le secteur de Hostens, la vitesse a été abaissée à 90 km/h et la circulation limitée à deux voies au lieu de trois sur une zone de l'autoroute A63 reliant Bordeaux à Bayonne. 09:06 - Vers une coupure de l'autoroute A63 ? Le feu très violent dans le secteur d'Hostens Le feu signalé dans le secteur de Cabanac serait "fixé" selon les autorités mais c'est le foyer signalé à Hostens qui inquiète le plus ce mercredi matin. Alors qu'il s'est déjà étendu au département voisin des Landes, le feu se dirige vers l'autoroute A63 qui relie Bayonne à Bordeaux. Une coupure de l'autoroute pourrait être annoncée en fonction de l'évolution de la situation. 09:04 - 6000 hectares brûlés, le dernier bilan Selin un bilan réactualisé établi par la préfecture de Gironde mercredi matin, ce sont 6000 hectares qui ont brûlé en quelques heures. Pour rappel, les feux du mois de juillet avaient causé la perte de 13 000 hectares de forêt. 09:03 - La vidéo impressionnante des pompiers prise dans la nuit "Retour de l'enfer", c'est par ces quelques mots que les pompiers de France ont communiqué sur le retour des incendies en Gironde, publiant une vidéo prise cette nuit au coeur du brasier. 08:58 - 5000 hectares ont déjà brûlé, le point ce mercredi matin C'était la crainte des autorités et des pompiers depuis plusieurs jours. Fixé le 25 juillet dernier, le feu déclaré à Landiras en Gironde est reparti. Plusieurs départs de feu ont été signalés mardi et la situation s'est aggravée mardi soir. Ce mercredi matin, le bilan fait état de plus de 5000 hectares brûlés dans le sud de la Gironde. 16 habitations ont été touchées par les flammes dans la localité de Belin-Beliet. Les feux ont atteint le département voisin des Landes où 200 hectares ont brûlé. Cette journée de mercredi s'annonce délicate pour les pompiers, confronté à un feu violent et à du vent tourbillonnant.

Les causes de ces nouveaux départs de feu en Gironde dans le secteur de Landiras ne sont pas encore connus. Depuis plusieurs jours, c'était toutefois le scénario catastrophe redouté par les pompiers, celui d'une reprise des incendies sur un sol sec, ravagé et dans un milieu de tourbe qui a conservé la chaleur depuis la mi-juillet. "Quand on a creusé le sol, on a trouvé des températures à 150 degrés. Nous savions que dans la tourbe, tout pouvait revenir", a témoigné le maire de Biganos Bruno Lafon au micro de BFM TV.

Au mois de juillet, les incendies de Landiras et de La Teste-de-Buch, en Gironde, s'étaient déclarés mardi 12 juillet autour de 15 heures et à une heure d'intervalle avec des causes différentes, accidentelles à La Teste-de-Buch avec une panne et un incendie d'un véhicule le départ de feu et criminelle à Landiras. Le procureur de Bordeaux avait fait savoir que "les techniciens en identification criminelle ont pu effectuer des constatations qui accréditent un acte volontairement malveillant". L'enquête pour destruction par incendie de bois, forêt pouvant causer un dommage aux personnes a été confiée à la Brigade de recherches de Langon qui s'est interrogée sur des liens éventuels entre l'incendie et d'autres départs de feu constatés le même jour. Une piste qu'aucun élément ne confirme pour le moment, mais selon le parquet, "des indices restent à exploiter afin d'éliminer ou de retenir la thèse d'un même auteur ". Lundi 18 juillet, un homme avait été placé en garde à vue et auditionné. Suspecté d'être à l'origine de certains feux, mais pas de l'incendie principal, selon France Bleu Gironde, il avait finalement été remis en liberté et est hors de cause, mercredi 20 juillet.

Fixé fin juillet, l'incendie de Landiras (Gironde) est reparti dans la journée du mardi 9 août avant de gagner en intensité dans la soirée. Plus de 1000 hectares de pins ont brulé en quelques heures, 5000 hectares selon le bilan fait mercredi 10 août au matin. Le feu avance avec de nouveaux départs dans les secteurs de Belin-Beliet, Hostens et Saint-Magne mais aussi à Cabanac-et-Villagrains.