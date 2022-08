"Incendies en Gironde : le feu fixé, images et origines des incendies"

INCENDIES GIRONDE. Le feu en Gironde qui a repris début août est fixé depuis le 14 août 2022 mais doit encore être éteint. L'incendie, qui a brûlé 7 400 hectares de forêt, ne serait pas d'origine criminelle selon la préfecture.

Les incendies de Landiras en Gironde sont fixés, mais les soldats du feu sont encore nombreux, plusieurs centaines, à être mobilisés pour procéder à l'extinction des flammes. Le plus dur est toutefois fait comme l'annonçait la préfecture du département le dimanche 14 août, cinq jours après le départ du feu qui a brûlé 7 400 hectares de forêt. La mission des pompiers est désormais de maitriser, d'éteindre et d'éviter une nouvelle reprise du feu. Une tâche difficile compte tenu de la superficie brûlée et des feux de tourbe, souterrains, difficiles à repérer et longs à éteindre. Ce serait d'ailleurs les restes de braise du grand incendie de Landiras survenu à la mi-juillet qui auraient déclenché le départ du feu le 9 août selon le parquet de Bordeaux qui expliquait le mardi 16 août qu"'aucun élément ne permet de pencher pour une origine criminelle". En revanche, en ce qui concerne l'incendie initial qui a brûlé près de 14 000 hectares, la thèse criminelle est bien privilégiée et l'enquête est toujours en cours.

Alors que le feu est fixé et que la phase d'extinction se poursuit, les conditions redeviennent favorables aux pompiers autant pour éteindre le feux que pour lutter contre de nouveaux incendies. Le 16 août, la préfète de la Gironde, Fabienne Buccio indiquait d'ailleurs l'abaissement du niveau d'alerte à la vigilance orange sur les feux de forêt expliquant que "les prévisions météorologiques laissent en effet entrevoir des conditions plus favorables dans les prochains jours. Petit à petit les troupes de sapeurs-pompiers mobilisés, notamment de renforts européens, devraient être revues à la baisse mais les pompiers de Gironde restent sur le pont. La vigilance et le traitement des zones incendiées devraient se prolonger jusqu'en octobre, expliquait déjà le directeur du Service départemental d'Incendie et de Secours de Gironde, Marc Vermeulen, fin juillet.

Quelles sont les causes et les origines des incendies en Gironde ?

Lors du dernier point presse du 16 août, le parquet de Bordeaux écartait l'hypothèse de l'origine criminelle pour la reprise du feu de Landiras le 9 août contrairement à ce qu'avaient déclaré la Première ministre, Elisabeth Borne, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, les 11 et 10 août. Depuis les premiers feux, survenus en juillet dans ce secteur, les conditions étaient réunies pour que le feu reprenne rapidement : le sol est très sec en raison d'une forte sécheresse et des premiers incendies. À cela s'ajoutent des feux de tourbe qui couvent entre 50 et 80 cm sous la surface des sols anciennement marécageux. Les risques de reprise sont toujours une menace pour les sapeurs-pompiers.

Les incendies du mois de juillet, qui s'étaient déclarés mardi 12 juillet à une heure d'intervalle, avaient des origines différentes. Celui de Landiras, qui a repris le 9 août, a vraisemblablement été causé par un incendiaire. Les constations menées par les techniciens en identification criminelle "accréditent un acte volontairement malveillant", avait déclaré le procureur de Bordeaux. L'enquête pour destruction par incendie de bois, de forêt pouvant causer un dommage aux personnes a été confiée à la brigade de recherches de Langon. Lundi 18 juillet, un homme avait été placé en garde à vue et auditionné. Suspecté d'être à l'origine de certains feux, mais pas de l'incendie principal, selon France Bleu Gironde, il avait finalement été remis en liberté et est hors de cause, mercredi 20 juillet. À La Teste-de-Buch, la cause était accidentelle, puisqu'un véhicule en panne avait pris feu.

Fixé fin juillet, l'incendie de Landiras (Gironde) est reparti à quelques kilomètres de là, dans la journée du mardi 9 août, avant de gagner en intensité dans la soirée. Dimanche 14 août, la préfecture a annoncé que "le feu est désormais considéré comme tenu" avant de le déclarer comme fixé après avoir brûlé 7 400 hectares de forêt. Face aux risques de reprise de feu, les sapeurs-pompiers restent mobilisés. 397 pompiers issus de toute l'Europe (Allemagne, Pologne, Autriche, Grèce, Italie) pour lutter contre l'incendie sont venus en renfort le 12 août et les traitements des lisières, des reprises de feu et les travaux de génie civil se poursuivent pour éteindre l'incendie et éviter un nouveau départ de feu.

Dimanche 14 août, l'ensemble des habitants qui avaient été évacués, 8 000 en Gironde et 2 000 dans les Landes, sont autorisés à rentrer chez eux. Dans les Landes, certains avaient pu réintégrer leur logement dès le vendredi 12 août au soir.