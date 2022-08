Rodéos urbains : accidents à répétition, Darmanin veut intensifier les contrôles

RODEO URBAIN. Les rodéos urbains ont fait plusieurs morts partout en France en août 2022. Face à ces phénomènes illégaux, le ministre de l'Intérieur a promis le renforcement des contrôles avec trois opérations de contrôle par jour et par commissariat.

Une fillette de 7 ans gravement blessée à Pontoise, un Afghan tué à Colmar et un Marseillais mort dans un accident, tous ces drames survenus en août 2022 ont comme dénominateur commun les rodéos urbains. Ces comportements illégaux et dangereux sur les voies publiques sont devenus une des priorités des forces de l'ordre et du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le membre du gouvernement, qui a réagit à chacun des accidents énumérés plus haut, a pris des décisions en conséquence le 16 août. "Dès demain, chaque commissariat mènera au moins 3 opérations anti-rodéos par jour. Je ferai tout pour protéger les honnêtes gens contre ces délinquants", a-t-il tweeté insistant sur la première vague d'intensification des contrôles sur les rodéos urbains. Le jour du lancement de ces opérations quotidiennez, le préfet de police de Paris Laurent Nuñez a précisé que sur la capitale "il y a 79 circonscriptions, cela veut dire que nous ferons 240 opérations tous les jours sur les zones de compétences de la préfecture de police".

Un discours de l'augmentation significative des opérations de contrôle que Gérald Darmanin a également prononcé le mercredi 17 août lors de son déplacement à Créteil dans le Val-de-Marne. Le ministre a salué l'interpellation de plus de 2 200 personnes et la saisie de 1 800 scooters et motos sur des rodéos urbains depuis le début de l'année 2022. Une déclaration pour féliciter les meilleurs résultats par rapport à l'année précédente et appuyée par un autre constat du ministre : "J'ai demandé d'intensifier ces contrôles. En une semaine, ceux-ci se sont largement intensifiés. [...] Ce qui montre qu'au cours du mois d'août, on est capable de répondre à la demande d'autorité des Français". Gérald Darmanin a poursuivi son bilan avec des données chiffrées selon lesquelles depuis le 8 août, 14 000 forces de l'ordre ont contrôlé 42 165 personnes, effectué 338 interpellations et saisi 157 véhicules.

Une fillette gravement blessée dans un rodéo urbain à Pontoise

Le premier accident de la triste série de drames liée à des rodéos urbains est celui qui a blessé une fillette de 7 ans à Pontoise, le 5 août. Le jeune fille prénommée Kenya a passé dix jours dans le coma avant de se réveiller le lundi 16 août. Si ses jours ne sont plus en danger, l'enfant risque de garder d'importantes séquelles. Bennérose, la mère de la petite fille a annoncé par le biais de son avocat vouloir porter plainte contre l'Etat pour inaction rapport BFMTV.

Lorsqu'elle a été fauchée par un motard qui faisait du rodéo urbain, le petite fille jouait avec un autre enfant dans son quartier résidentiel. Bennérose dit avoir revu des rodéos urbains à l'endroit de l'accident de sa fille depuis le drame : "Quand je sors du travail, je les vois tout le temps faire ça. Là où ils ont renversé ma fille, ce n'est pas un lieu pour faire ça. C'est à la police de faire son travail".

Un Afghan mort à Colmar après un rodéo urbain

Le 15 août à l'ouest de Colmar un jeune Afghan de 27 ans a été tué par balle en marge d'un rodéo urbain. Selon le récit des faits, le jeune homme se trouvait avec un groupe d'amis dans la rue lorsqu'un conducteur de scooter qui s'adonnait au rodéo urbain est passé devant eux. Sommé d'arrêter à cause des nuisances sonores, le conducteur serait parti quelques instant et revenu armé vers le groupe pour ouvrir le feu blessant mortellement la victime.

Un conducteur de rodéo urbain mort à Marseille

Le dernier accident en date est celui survenu à Marseille dans la soirée du mardi 16 août aux alentours de 21h30. C'est un jeune homme de 19 ans qui pratiquait le rodéo urbain sur une grosse cylindrée qui s'est tué à moto dans le 11ème arrondissement de la citée phocéenne selon La Provence. L'homme qui était casqué a perdu le contrôle de sa moto de 650 cm3 et violemment heurté un poteau. Il a succombé à ses blessures dans la soirée.