Cyberattaque d'un hôpital : un centre hospitalier piraté en Ile-de-France, une enquête ouverte

CYBERATTAQUE. Le réseau informatique du centre hospitalier Sud Francilien de Corbeil-Essonnes a été piraté dans la nuit du 20 août empêchant le fonctionnement de l'hôpital. Les assaillants réclament une rançon et le parquet de Paris a ouvert une enquête.

Le centre hospitalier Sud Francilien de Corbeil-Essonnes, un des plus importants d'Ile-de-France, fonctionne au ralenti depuis qu'il a été visé par une cyberattaque, dans la nuit du 20 au 21 août. L'ensemble du réseau informatique a été piraté et même bloqué obligeant l'établissement à activer son plan blanc : plusieurs déprogrammations sont encours et les nouveaux patients sont autant que possible redirigés vers d'autres hôpitaux de la région. Les assaillants réclament une rançon du dix millions de dollars. Le parquet de Paris a demandé l'ouverture d'une enquête et confié les investigations au centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) de la gendarmerie nationale.

Le centre hospitalier déclenche son plan blanc

La cyberattaque de l'hôpital empêche toute utilisation du système ou des équipements informatiques et met à mal l'organisation des services. Dans un communiqué, la direction générale de l'hôpital précise que "tous les logiciels métiers de l'hôpital, les systèmes de stockage (notamment d'imagerie médicale) et le système d'information ayant trait aux admissions de la patientèle" sont "inaccessibles". Les soignants sont contraints d'annuler ou de reporter des opérations et de refuser les nouveaux patients les redirigeant vers d'autres centres hospitaliers franciliens. Les urgences continuent de fonctionner mais à un moindre rythme. Les soins ambulatoires sont aussi maintenus quand cela est possible, c'est-à-dire quand ils peuvent être réalisées en dehors du bloc opératoire. Une autre nouvelle pour rassurer les familles des patients : les malades déjà admis au CHSF continuent d'être pris en charge malgré les difficultés. Le piratage information n'impacte pas tous les secteurs : la logistique, les services médico-techniques, la sécurité et le réseau téléphonique sont encore assurés.

Pour lutter contre la cyberattaque, des experts informatiques ont été mandatés par l'Autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information pour défaire les assaillants. Selon Franceinfo, trois axes d'action sont à l'étude : "identifier la source de l'attaque, analyser le périmètre de l'attaque sur notre réseau, et sécuriser les sauvegardes".