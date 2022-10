"DIRECT. Justine Vayrac : connaissait-elle le suspect Lucas L. ?"

JUSTINE VAYRAC. Les aveux du suspect Lucas L. mis en examen pour viol, séquestration et meurtre ont permis de retrouver le corps de Justine Vayrac le 27 octobre 2022. Les investigations se poursuivent notamment sur les liens qui unissaient les deux individus.

10:50 - Lucas L. "n'a pas encore compris ce qu'il s'était passé" Sur BFM TV, l'avocat de Lucas L. a estimé que son client "n'a pas encore compris ce qu'il s'était passé. Il est dans un état de sidération. Il faudra beaucoup de temps pour qu'il puisse comprendre ce qu'il s'est passé et ce qu'il a vécu."

10:05 - Le suspect a-t-il drogué Justine Vayrac ? L'enquête sur l'affaire Justine Vayrac et des examens doivent aussi faire la lumière sur la présence de substances étrangères notamment des drogues dans le sang de la jeune femme. D'après le témoignage d'un de ses amis toujours au Figaro, Justine Vayrac se serait plainte d'un goût étrange dans l'un de ses verres durant la soirée en boîte de nuit, un verre de champagne servi par le suspect Lucas L. "Je trouve que mon champagne a un goût bizarre", aurait dit la jeune femme après avoir bu plus de la moitié du verre. Plus tard dans la soirée, alors que Justine Vayrac vomissait devant la boîte elle aurait répété : "Je suis sûr qu'on a mis un truc dans mon verre" et face à ses plaintes le suspect également présent aurait répondu :"Non ne t'inquiète pas, tu es en train de vomir ce qu'on t'a mis dans le verre". Un comportement dont l'ami de Justine ne s'est souvenu qu'après coup et jugé étrange.

09:35 - Des échanges de SMS en le suspect et les amis de la victime dévoilés Les échanges entre l'ami de Justine qui l'a accompagné dehors puis laissé avec le suspect Lucas L. ne se sont pas arrêtés devant la discothèque. Selon le témoignage du proche de Justine Vayrac au Figaro il est autour de 4h du matin quand il rentre dans la boite sans Justine mais en ressort quarante minutes plus tard pour prendre des nouvelles de la jeune femme et s'aperçoit que ni Justine Vayrac ni Lucas L. ne sont dans la voiture de la jeune femme, là où les avait laissés. A 5 heures des échanges téléphoniques commencent et l'ami de Justine tente plusieurs fois d'appeler le suspect qui dit être avec une autre fille et avoir "laissé Justine dans la voiture [car] elle allait mieux". Le suspect refuse d'en dire plus et change de ton finissant par envoyer ce message vers 5h30 : "J'ai autre chose à faire que de penser à ta pote bourrée". Enfin une heure plus tard, un nouveau message du suspect suggère que Justine Vayrac est avec un certain "Noé". En réalité, Justine Vayrac se trouvait bien chez Lucas L.

09:17 - Justine Vayrac et Lucas L. "étaient loin d'être des inconnus" Si les amis de Justine témoignent, c'est aussi le cas des proches du suspect Lucas L. Hier deux jeunes hommes qui connaissent le mis en cause mis mais ont souhaité garder l'anonymat ont témoigné sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste sur C8, hier soir. Selon eux, Justine Vayrac connaissait bien le suspect et avait déjà été le sujet de discussion : "On en a parlé une ou deux fois. [Lucas L.] disait qu'il l'aimait bien, qu'ils s'aimaient bien." Plus qu'une relation amicale, d'après les deux hommes le suspect et la victime semblaient avoir des affinités. "Elle était déjà partie avec lui à la fin de soirées. C'était loin d'être des inconnus, ils avaient déjà dansé ensemble et fricoté en boîte de nuit. Il m'a même déjà dit qu'il l'appréciait vraiment". Du fait des potentiels sentiments évoqués et de ce qu'ils connaissaient de Lucas L., les témoins qui étaient présents en boîte le soir de la disparition de Justine disent ne pas comprendre comment la situation a pu se terminer par un meurtre : "Je ne comprends pas comment tout cela a pu se passer. On avait un peu bu, comme un samedi, mais il était normal. Ce n'est pas un violent"

09:04 - Justine Vayrac a-t-elle été victime de viol ? Les enquêteurs soupçonnent le suspect d'avoir violé Justine Vayrac avant de la tuer. L'homme mis en cause a durant sa garde à vue dit avoir eu un rapport sexuel consenti avec la jeune femme avant de lui porter un coup de poing ayant entrainé la mort. Les examens et l'autopsie du corps de Justine doivent permettre de savoir s'i y a eu des violences sexuelles ou non, pour l'heure le suspect est mis en examen pour viol en plus des chefs d'accusation de séquestration et de meurtre.

08:49 - Le suspect Lucas L. retrouvé grâce à un ami de Justine Vayrac C'est le même ami qui a accompagné Justine Vayrac en dehors de la discothèque et qui a constaté le lien amical entre la victime et le suspect qui a permis de retrouver Lucas L. et cela grâce à son numéro de téléphone. Si le jeune homme contacté par Le Parisien dit effectivement avoir laissé Justine avec Lucas L. durant la soirée, il explique avoir eu le réflexe de prendre le numéro de téléphone du suspect : "Je suis parti, en m’assurant qu’il s’occuperait d’elle. Comme je ne le connaissais pas, j’ai préféré prendre son numéro. Je lui ai demandé de me passer un coup de fil, ce qu’il a fait volontiers. Et j’ai enregistré son portable." Plus tard dans la soirée quand ni les amis, ni le petit copain, ni les parents de Justine Vayrac n'ont eu de nouvelles, tous se sont inquiétés. Une fois la police mobilisée c'est bien le numéro de téléphone du suspect enregistré par le jeune homme qui a permis d'interpeller Lucas L.

08:37 - Justine Vayrac et le suspect "avaient une attitude amicale" Plusieurs amis de Justine Vayrac ont indiqué que la jeune femme de 20 ans connaissait le suspect qui a reconnu l'avoir tué. Au Parisien, un ami de Justine présent à la soirée en discothèque explique que lorsqu'il est sorti avec la jeune femme devant la boîte de nuit et a croisé Lucas L., le suspect et le victime semblaient se connaître. "Justine le connaissait déjà. Elle avait fait plusieurs soirées avec lui. Ils avaient une attitude amicale l’un envers l’autre". Le témoin qui ne voyait aucune raison de s'inquiéter est resté un temps avec son amie fatiguée et alcoolisée et le suspect avant de les laisser se reposer tous les deux dans la voiture de Justine.