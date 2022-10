"DIRECT. Mort de Justine Vayrac : aveux, zones d'ombre, suspect... Le point sur l'enquête !"

Samedi 29 octobre, le porte-parole de la police scientifique Pierre Pascaud a décrit la nature des indices récoltés par les enquêteurs : "Ça peut être des éléments classiques que tout le monde connaît : les prélèvements papillaires, biologiques, génétiques." Il fait remarquer que des "prélèvements numériques" sont également effectués. Il s'agit des données contenues dans les téléphones portables et les véhicules de toute personne liée à l'enquête. Le commissaire explique l'intérêt de la piste numérique dans une affaire criminelle : "Il est intéressant pour nous de pouvoir faire parler éventuellement des téléphones portables, à la fois sur le bornage téléphonique et puis sur le contenu numérique."

09:50 - Les investigations se poursuivent samedi 29 octobre

Samedi 29 octobre, six jours après le meurtre de Justine Veyrac, les investigations se poursuivent. Les enquêteurs doivent encore déterminer les causes exactes de la mort de la jeune femme de 20 ans. Interrogé par BFM TV, le commissaire Pierre Pascaud, porte-parole de la police scientifique, a indiqué que lles scientifiques "font des constatations sur les zones les plus importantes : domicile du suspect, véhicule éventuellement, devant l'établissement de nuit". Et de préciser : "Ce travail de police scientifique se fait main dans la main avec les officiers de police judiciaire, avec les enquêteurs." Selon Pierre Pascaud, "il faut être rigoureux, méthodique. Il faut prendre le temps d'explorer toutes les pistes". Signe de la collaboration étroite entre les services de police, le porte parole explique : "Évidemment, les enquêteurs orientent les policiers scientifiques vers les éléments les plus importants, les plus intéressants."