Effondrement de deux immeubles à Lille : un médecin porté disparu

LILLE. Dans la matinée du samedi 12 novembre 2022, un bâtiment abritant deux immeubles mitoyens de trois étages s'est effondré à Lille. Un médecin est activement recherché dans les décombres, tandis qu'une autre personne a été légèrement blessée. La cause du drame est encore inconnue.

[Mis à jour le 12 novembre 2022 à 20h01] Les sapeurs-pompiers poursuivent leurs recherches à Lille, après l'effondrement d'un bâtiment composé de deux immeubles mitoyens de trois étages vers 9h15, ce samedi 12 novembre 2022. Si, dans la matinée, plusieurs personnalités politiques se réjouissaient qu'aucun décès ne soit à déplorer, il semblerait que la situation puisse malheureusement évoluer dans les prochaines heures, puisqu'un médecin pourrait avoir été présent dans l'un des deux immeubles lorsque l'effondrement a eu lieu. "Son téléphone ne répond pas, mais borne dans le secteur de l'effondrement, sa voiture est toujours dans le parking, cette personne devait être d'astreinte aujourd'hui et n'a pas pris son astreinte", a expliqué un pompier à La Voix du Nord.

"On est quasiment sûrs que cette personne se trouve dans les gravats", a indiqué le lieutenant-colonel Stéphane Beauventre au quotidien, qui précise qu'une dizaine de sapeurs-pompiers sont actuellement à la recherche du médecin porté disparu dans les décombres. Des recherches périlleuses, puisque de nombreux objets penchent dangereusement dans le vide. Elles pourraient durer encore de longues heures, d'autant plus que la tombée de la nuit complique le travail des sapeurs-pompiers. Des éclairages doivent être installés, et un chien de l'unité cynotechnique est également présent sur place. Les sapeurs-pompiers ont également précisé qu'une autre victime a été sortie des gravats. Fort heureusement, elle n'est que légèrement blessée selon les secours.

Le bâtiment abritant les deux immeubles qui se sont effondrés était situé entre les numéros 40 et 44 de la rue Pierre-Mauroy, en plein cœur du centre-ville de Lille. En effet, à quelques mètres seulement se trouve la Grand'Place, lieu emblématique de la ville du Nord. Le secteur a été bouclé, et la rue où a eu lieu l'effondrement est interdite à la circulation. C'est Thibault Lemay, un étudiant de 22 ans, qui a donné l'alerte aux secours en rentrant chez lui, dans l'un des deux immeubles effondrés, cette nuit vers 3h. Des informations rapportées par France Bleu Nord. Il a vu en arrivant que le mur du hall de l'immeuble était entrouvert et gondolé, et a décidé de prévenir la police municipale et les pompiers, qui ont ensuite fait évacuer un des deux immeubles dans lequel se trouvaient des habitants. Benjamin Lopard, un des voisins de l'étudiant, a ainsi été réveillé par les pompiers, qui l'ont sommé de quitter les lieux. En descendant dans le hall de son immeuble, il a pris des photos du mur gondolé que vous pouvez retrouver ci-dessous :

La maire de Lille Martine Aubry et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ont tous les deux remercié Thibault Lemay d'avoir eu ce réflexe. Martine Aubry a précisé qu'un "arrêté de péril imminent" avait été pris. La cause de l'effondrement n'est pour l'instant pas connue. Le parquet de Lille a indiqué avoir ouvert une enquête pour "mise en danger de la vie d'autrui". "Une expertise judiciaire a été diligentée pour faire la lumière sur cette affaire", a précisé le parquet.

Une alerte qui a sauvé des vies ?

Thibault Lemay, un étudiant alternant en informatique industrielle de 22 ans, a donné l'alerte aux secours. Il a raconté à France Bleu Nord comment il s'est aperçu, en rentrant chez lui dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 novembre vers 3h du matin, que le mur du hall de l'immeuble était entrouvert et gondolé. "Je vais voir mes deux colocataires, on se rend compte que l'immeuble a bougé, car on n'arrivait plus à ouvrir la porte tout en haut et on entendait des gravats tomber", a expliqué Thibault Lemay à nos confrères. Les trois colocataires ont ensuite pris la décision de prévenir les secours. L'étudiant de 22 ans raconte que les sapeurs-pompiers sont arrivés dix minutes plus tard, et qu'ils ont évacué les personnes présentes dans l'un des deux immeubles "en moins de 30 minutes".

Avant que l'on apprenne qu'un médecin était porté disparu et pourrait se trouver dans les décombres, la maire de Lille Martine Aubry a salué la réactivité de Thibault Lemay : "J'en tremble encore car si cette nuit, ce monsieur n'était pas rentré à 3h du matin, et ne nous avait pas joints, et que nous n'avions pas eu ces réactions, il y aurait des morts ce (samedi) matin à l'évidence." Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a lui aussi remercié "l'étudiant qui a, cette nuit, donné l'alerte".

Quelle est la cause de l'effondrement ?

Selon La Voix du Nord, le ministre délégué au Logement, Olivier Klein, a déclaré qu'il "n'y avait pas d'alerte particulière sur cet immeuble, ce n'était pas un immeuble frappé d'insalubrité". On sait en revanche qu'un ravalement de façade était en cours sur l'un des deux immeubles, selon les informations de France Bleu Nord. Jean-Yves Méreau, spécialiste du patrimoine et de l'urbanisme lillois, a été interrogé par La Voix du Nord sur cet effondrement : "Je ne sais pas dans ce cas précis quels travaux ont été effectués, mais il y a un vrai problème de déstructuration de parcelles dans le Vieux-Lille (quartier du bâtiment). On supprime trop souvent des murs porteurs pour agrandir des surfaces commerciales. Or, à Lille, les façades ne portent pas les immeubles." "Cela crée un problème de portance parce que les charges sont renvoyées vers des points trop faibles et, après, les murs craquent. Les services de la ville de Lille se battent contre cette manie de supprimer des murs porteurs depuis des années", a-t-il ajouté.

La Voix du Nord a également interrogé Marc Dumont, enseignant en urbanisme à l'université de Lille. "Il y a une bonne quantité d'immeubles vétustes dans la ville", a-t-il déclaré. Dans l'après-midi de samedi, le parquet de Lille a annoncé avoir ouvert une enquête pour "mise en danger de la vie d'autrui", ajoutant qu'une "expertise judiciaire a été diligentée pour faire la lumière sur cette affaire". Olivier Klein, ministre délégué au Logement, a annoncé sur BFMTV qu'il allait se rendre à Lille, demain ou lundi. "On pourra faire des réunions de travail et voir si on a d'autres immeubles en péril, lancer les enquêtes nécessaires et essayer, avec la maire et le préfet, d'être utiles et de comprendre ce qu'il s'est passé pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise", a-t-il indiqué.