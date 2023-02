Disparition de Jordan Membré à Roanne : les pistes des enquêteurs

Jordan Membré, âgé de 21 ans a été vu pour la dernière fois à Roanne, dans la Loire. Il n'a pas donné de nouvelles depuis le 5 février après une soirée avec des amis.

Que s'est passé dans la nuit du 5 février au 6 février à Roanne ? Jordan Membré n'a pas donné de nouvelles après une soirée passée avec ses amis dans cette commune de la Loire. La dernière fois que le jeune homme de 21 ans a été aperçu était dans le port de Roanne. Comme le rapporte le Progrès, les enquêteurs s'évertuent à effectuer des recherches avec les éléments d'information dont ils disposent : deux opérations de drainage du fleuve ont été réalisées, ainsi que dans le canal, mais en vain.

Ce mardi 21 février, le procureur de Roanne, Abdelkrim Grini, a demandé à sonder le port, dernier lieu d'apparition du jeune homme "notamment le dessous des péniches où le corps pourrait être coincé dans l'hypothèse où il serait accidentellement tombé dans l'eau", a expliqué au média le procureur. Lors de cette soirée avec des amis, Jordan était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants, ont rapporté les auditions. Ainsi, le but des recherches est d'écarter les pistes d'accidents "qui restent encore privilégiées avant de mettre le paquet sur la piste de l'intervention d'un tiers", a ajouté Abdelkrim Grini.

Pourtant ces recherches n'ont rien donné, Jordan a "disparu comme par enchantement, sans laisser de trace" a-t-il constaté. La piste de la noyade étant écartée, d'autres pistes sont envisagées, une enquête pour enlèvement et séquestration a été ouverte. Dans la soirée, les auditions des proches et témoins font état d'une dispute avec l'un de ses amis concernant une fille. Après cette brouille, le jeune homme serait rentré chez sa mère où il logeait vers 3 ou 4 heures du matin mais n'a pas atteint son domicile. "Son téléphone n'a pas été rallumé. Il n'y a pas eu de retrait d'argent. Ce qui nous pousse à travailler sur des pistes plus sordides", a déclaré le procureur de Roanne.