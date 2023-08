Fêtes de Bayonne : un mort, des enquêtes pour viols... Trois hommes sont activement recherchés

Un homme est décédé jeudi 3 août après les fêtes de Bayonne alors que trois hommes sont activement recherchés.

Les fêtes de Bayonne, évènement incontournable et particulièrement festif chaque été, a viré au drame cette année. Le 26 juillet dernier, lors de la première journée, un homme de 46 ans a été violement agressé par trois hommes, lui infligeant de graves blessures. Ce jeudi 3 août, le quadragénaire est décédé des suites de ses blessures beaucoup trop graves. Le parquet de la ville a ouvert une information judiciaire pour "tentative de meurtre".

Que s'est-il passé ?

En rentrant à son domicile le 26 juillet, l'homme a fait une remarque à trois hommes qui urinaient devant chez lui en leur demandant simplement d'aller plus loin. Une phrase qui n'a pas du tout été digérée par les 3 hommes qui l'ont roué de coups avant que l'un d'entre eux ne lui porte un violent coup à la tête. Souffrant d'une hémorragie cérébrale, l'homme a dû être plongé dans un coma artificiel après son admission à l'hôpital de Bayonne. "Le quadragénaire est "mort pour avoir seulement rappelé à des festayres [le nom donnés à ceux qui participent aux fêtes de Bayonne] la bienséance, le respect et la bonne tenue que l'on doit avoir quand on vient faire les fêtes dans une ville dont les rues sont là pour accueillir de la joie et la bonne humeur", déplorent les associations festives de Bayonne.

Un portrait robot diffusé

Depuis l'agression et encore plus après le décès tragique de l'homme, trois hommes sont activement recherchés par les forces de l'ordre. Il s'agit de trois hommes âgés de 20 à 25 ans de corpulence musclée ou athlétique et avec des cheveux courts châtains ou bruns. Le soir du 26 juillet, ils étaient torses nus et portaient des shorts blancs ou rouges. Un portrait robot de l'un des trois agresseurs, qui ferait entre 1,80 et 1,85m, a également été diffusé. La police est également à la recherche de photos et de vidéos "prises quai des Corsaires et rue Marsan (direction de fuite des agresseurs) entre 20h et 23h. Si vous avez une quelconque information, voici le numéro 05.57.85.77.00.

Cinq plaintes pour viols

En plus de l'agression mortelle, cinq enquêtes ont été ouvertes sur 5 viols. Les quatre premières plaintes déposées pour des viols "survenus sur la voie publique ou dans des appartements", et dont certains ont pu être "clairement établis", ont mené à l'ouverture d'enquêtes confiées à la police judiciaire de Bayonne comme l'explique la vice-procureure de Bayonne, Caroline Parizel. Ce vendredi 4 août, une 5e plainte pour viol a été déposée par une jeune femme mineure, selon BFM TV qui cite une source proche de l'enquête. Une autre a porté plainte pour agression sexuelle.

Le ras le bol des associations

Depuis plusieurs années, les associations et la municipalité tentent de faire passer des messages de prévention avant et pendant les Fêtes, avec des protocoles de prise en charge des victimes par les bars et lieux associatifs. Les peñas, les cafetiers-restaurateurs bayonnais ainsi que le collectif des riverains, appellent à un rassemblement ce vendredi, à partir de 18 heures, sur la place de la mairie de la ville.