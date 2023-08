Incendie à Wintzenheim : 11 morts ? Le bilan se précise après le feu dans un gîte pour handicapés

Selon la préfecture, 11 personnes seraient "potentiellement" décédées dans l'incendie d'un gîte à Wintzenheim (Haut-Rhin), ce mercredi 9 août 2023. À midi, neufs corps sans vie avaient été localisés. Élisabeth Borne et Aurore Bergé sont attendues sur place.

[Mise à jour le 9 août 2023 à 12h15] Les 11 personnes manquant à l'appel seraient décédées, d'après la préfecture. Selon les informations du Parisien, communiquées sur les coups de midi, les secours auraient retrouvé "au moins neuf corps". Trois ont pu être extraits, six autres localisés. Deux personnes manquent ainsi toujours à l'appel. Quelques heures après qu'un incendie s'est déclaré dans un gîte à Wintzenheim (Haut-Rhin), les personnes qui n'étaient pas sorties à temps des flammes avaient été déclarées "potentiellement décédées", selon la préfecture, confirmant les premières informations données par Gérald Darmanin. "Les recherches se poursuivent", confiait encore dans la matinée à France 3 Christophe Marot, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, ajoutant : "On est quasiment sûr du décès des personnes manquantes. On est prudents tant qu'on n'a pas localisé tous les corps."

Qui sont les victimes de l'incendie de Wintzenheim ?

Si 17 personnes ont pu être évacuées au moment de l'incendie, 11 manquaient toujours à l'appel en milieu de matinée. À 10h45, Les Dernières Nouvelles d'Alsace rapportaient que plusieurs corps avaient pu être localisés. Selon les informations du Parisien, divulguées sur les coups de midi, au moins neuf corps sans vie ont été retrouvés par les secours. Dans le détail, le quotidien affirme que trois corps avaient pu être extraits des décombres à la mi-journée et six autres avaient été repérés. Deux personnes manquaient toujours à l'appel à midi.

Les probables victimes font partie d'un groupe de personnes handicapées venues de Nancy. Il s'agirait de neuf adultes handicapés mentaux légers et de leurs deux accompagnants. Ils sont âgés entre 27 et 50 ans, selon l'adjoint au maire de Wintzenheim.

Par ailleurs, une personne en urgence relative a été évacuée vers l'hôpital et une personne, choquée, a été prise en charge. Il pourrait s'agir de la propriétaire des lieux, toujours selon Les Dernières nouvelles d'Alsace. C'est elle qui a donné l'alerte après avoir découvert son établissement en feu. Elle aurait également fait évacuer le plus de personnes possible.

Tous logeaient au bord de la RD417, près de de l'institut thérapeutique éducatif et pédagogique (Itep) de La Forge. Dans le secteur, la circulation restait d'ailleurs toujours perturbée à la mi-journée, selon France 3. La Première ministre Élisabeth Borne ainsi que la ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, sont attendues sur place. De son côté, le président Emmanuel Macron a d'ores et déjà réagi sur X, déplorant une "tragédie".

Le feu éteint, l'origine encore inconnue

Un violent incendie s'est déclaré dans le Haut-Rhin, tôt ce mercredi 9 août 2023, sur la commune de Wintzenheim, à l'ouest de Colmar. Un gîte accueillant des personnes handicapées a pris feu aux alentours de 6h30, a dévoilé France 3 Grand-Est. Le feu est désormais éteint. Et si le dernier bilan de la préfecture rapportait que 300m² avaient été ravagés par les flammes, l'adjoint au maire de Wintzenheim, Daniel Leroy, affirmait peu avant midi au micro de BFMTV que "le bâtiment est entièrement détruit" et que "tout a brûlé dans les étages".

Selon les informations recueillies par France 3, l'établissement serait une vieille grange rénovée. L'incendie dont l'origine n'a pas encore été révélée, se serait déclaré à l'étage du gîte. Il semble que les victimes seraient les personnes qui logeaient à l'étage, celles situées au rez-de-chaussée ayant réussi à s'extraire à tant. Concernant l'origine du départ du feu, "une section de recherche est sur place pour démarrer l'enquête judiciaire sous l'autorité de la vice-procureure", a fait savoir la préfecture du Haut-Rhin.

Interrogé par France 3, une voisine des lieux a raconté l'horreur de cette matinée du 9 août. "J'ai été réveillée par mon conjoint qui sortait le chien, il est venu me chercher en me disant : 'J'ai entendu crier, ça brûle'", s'est-elle remémorée, évoquant "beaucoup de flammes" et un "gros nuage de fumée". Et celle qui a été frappée par la rapidité de la propagation de l'incendie de poursuivre : "Mon conjoint m'a dit qu'il avait vu des gens dehors. On pensait que les personnes étaient sorties." Selon elle, les pompiers seraient prestement arrivés sur les lieux du drame.

D'importants moyens déployés pour éteindre l'incendie

Selon Les dernières nouvelles d'Alsace, d'importants moyens ont été engagés pour mettre fin à l'incendie. Les pompiers ont déployé pas moins de 76 hommes sur les lieux, ainsi que quatre fourgons incendie, trois échelles, cinq lances, quatre ambulances, mais aussi un poste médical avancé, d'après le communiqué de la préfecture. Une quarantaine de gendarmes a également été réquisitionnée. Une équipe cynotechnique participe désormais aux fouilles. BFM Alsace ajoute que la brigade de recherches de Colmar et la section de recherches de Strasbourg ont commencé le travail de recherches. Sur place, les services de la préfecture ont mis en place un service d'accueil pour recevoir les familles qui voudraient se rendre sur les lieux.