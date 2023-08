Incendie à Grasse : trois morts, ce que l'on sait 

INCENDIE À GRASSE. Un incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche dans un immeuble d'habitation de Grasse. Trois personnes sont mortes et trois autres sont en urgence absolue.

Un lourd bilan. Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 3 heures, les pompiers ont été alertés après un départ d'incendie dans un immeuble de cinq étages, situé sur l'une des principales places du centre historique de Grasse (Alpes-Maritimes). Le sinistre a rapidement gagné tout l'immeuble. Plusieurs témoignages rapportent que des personnes appelaient à l'aide depuis les fenêtres de l'immeuble dans lequel l'incendie s'est déclaré, cette nuit. À leur arrivée, les secours ont remarqué que le feu, particulièrement violent, se propageait dans la cage d'escalier.

Cinquante sapeurs-pompiers et dix-sept engins ont été mobilisés. À 6 heures du matin, le feu était éteint. Malgré l'intervention rapide des pompiers , l'incendie a fait au moins trois morts. L'une des victimes a sauté depuis l'un des derniers étages pour échapper aux flammes et aux fumées, relate Nice-Matin. Une personne grièvement brulée a été évacuée en hélicoptère vers Toulon. Deux autres personnes sont dans un état grave. Quinze autres personnes ont été blessées et ont été transportées vers les hôpitaux de Grasse et de Nice Pasteur. Une cellule psychologique a été mise en place.

"C'est horrible, un véritable drame", a confié à Nice-Matin le maire (LR) de Grasse, Jérôme Viaud. "L'enquête fera toute la lumière sur les causes de l'incendie. Il n'y avait pas de problèmes structurels sur cet immeuble. Le 14 juin, l'immeuble avait voté une requalification de la totalité de la façade et des parties communes, accompagnée par la commune", a-t-il ajouté. L'origine du feu reste à déterminer. Saisie, la police judiciaire s'est rendue devant l'immeuble pour effectuer les premières constatations. Le parquet de Grasse a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer l'origine et les circonstances du sinistre. Le relogement d'une vingtaine de personnes sera nécessaire, ont précisé les pompiers.