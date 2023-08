Mort de l'adjudant Nicolas Latourte : un deuxième soldat français décédé en Irak

L'adjudant Nicolas Latourte est décédé lors d'un "exercice opérationnel" en Irak, a annoncé Emmanuel Macron ce lundi 21 août. La Présidence a rendu hommage au militaire ainsi qu'à un autre soldat français décédé en mission.

Un soldat français est mort en Irak. La Présidence a elle-même annoncé la mort de l'adjudant Nicolas Latourte, membre du 6ème régiment du génie d'Angers dans un communiqué ce lundi 21 août 2023. Le militaire était déployé en Irak depuis le 21 mai 2023 et participait à "une mission partenariale d'instruction des forces armées irakiennes". C'est au cours d'un "exercice opérationnel" que l'homme a trouvé la mort a précisé le ministère des Armée. Lequel indique que l'adjudant Latourte "a été mortellement blessé en marge d'un exercice d'entraînement au combat en zone urbaine". Le soldat a succombé à ses blessures malgré sa prise en charge et son transfert à l'hôpital militaire d'Erbil.

Comme de nombreux autres soldats français, l'adjudant Nicolas Latourte "contribuait à la formation de nos partenaires irakiens dans le domaine de la lutte contre les engins explosifs improvisés" et plus largement dans la lutte "contre le terrorisme" ont souligné le ministère des Armées et son dirigeant, Sébastien Lecornu.

Deux soldats morts en Irak

La mort de l'adjudant Nicolas Latourte survient seulement quelques jours après le décès du sergent Baptiste Gauchot également engagé en Irak. Le militaire faisait partie du 19e régiment de génie et est décédé le vendredi 18 août lors d'un accident de la route sur le terrain. Les deux hommes ont perdu la vie "dans l'accomplissement de [leur] mission" a souligné Emmanuel Macron sur le réseau social X, anciennement Twitter.

Le président de la République a eu une pensée pour ces militaires qui "défendaient nos idéaux" en Irak et assure que "la Nation s'associe à la peine immense de leurs familles et frères d'armes des 19e et 6e régiments du génie".