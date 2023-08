Policière tuée en Savoie : l'ex-compagnon suspecté, la piste d'un féminicide

SAVOIE. Une femme, fonctionnaire de police, a été tuée en pleine rue ce jeudi 31 août en Savoie. Le principal suspect, en fuite, serait l'ex-compagnon de la victime.

Scène d'horreur en Savoie. Une femme a été tuée sur la voie publique dans la matinée de ce jeudi 31 août, dans un quartier résidentiel de La Croix-de-la-Rochette, au sud-est de Chambéry, selon les informations de France Bleu Pays de Savoie. La victime a été "battue à mort" à l'aide d'un objet contondant qui pourrait correspondre à une batte de baseball selon les premiers éléments de l'enquête évoqués par Actu17 qui situe le lieu de l'agression dans la commune voisine de Valgelon-La Rochette.

La piste du féminicide privilégiée

La victime, une femme âgée d'une quarantaine d'années, était fonctionnaire de police en Savoie. Elle était affectée au commissariat de Chambéry et n'était pas en service lorsqu'elle a été tuée. Les enquêteurs privilégient pour l'heure la piste d'un féminicide, un choix orienté par les témoignages des personnes présentes sur le lieu de l'agression.

Le principal suspect pourrait être l'ex-compagnon de la victime, rapporte France Bleu. Il s'agit d'un homme de 61 ans et travaillant en tant qu'aide-soignant, d'après les élément de portrait avancés par BFMTV. Actu 17 précise que l'homme serait connu des services de police, mais ne précise pas pour quels faits. Le suspect a pris la fuite en voiture et est toujours activement recherché.

Le suspect recherché, une enquête ouverte

Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie, des dizaines de gendarmes sont d'ailleurs sur place pour tenter de retrouver le suspect et effectuer les premières constatations. Le village savoyard de moins de 400 habitants a été bouclé. Les gendarmes viennent de différentes unités : le peloton de surveillance et d'intervention (PSIG) équipé d'un hélicoptère, la section de recherches (SR) et la brigade de recherches (BR) de Chambéry. Les techniciens en identification criminelle de la gendarmerie (TIC) ont également été déployés, ils était toujours sur les lieux à la mi-journée. Le procureur de Chambéry s'est également rendu sur place dans la matinée, il doit s'exprimer dans la journée pour préciser les premiers éléments de l'enquête, indique le Dauphiné Libéré.