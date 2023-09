"C'est bien un meurtre" : une peine maximale pour les agresseurs du chauffeur de bus mort à Bayonne ?

Deux hommes sont jugés à partir de ce vendredi devant la cour d'assises de Pau pour leur implication dans le décès d'un chauffeur de bus à Bayonne en juillet 2020. Accusés d'avoir porté des coups qui ont entraîné sa mort, ils ne sont pas jugés pour meurtre.

[Mis à jour le 15 septembre 2023 à 12h51] Le procès de deux hommes de 25 ans impliqués dans la mort d'un chauffeur de bus à Bayonne en 2020 s'ouvre ce vendredi 15 septembre à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ils comparaissent devant la cour d'assises de Pau pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice ou du fait de ses fonctions". Leur procès doit durer cinq jours. En situation de récidive, les deux hommes encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Une troisième personne est aussi jugée dans ce procès pour avoir fourni un logement aux agresseurs présumés de ce chauffeur de bus.

Wyssem M. et Maxime G. sont jugés pour avoir roué de coups Philippe Monguillot, un chauffeur du trambus de Bayonne, le 5 juillet 2020. En état de mort cérébrale, le chauffeur était alors resté cinq jours dans le coma avant de mourir à l'âge de 58 ans. Un procès très attendu pour sa famille, trois ans après les faits. "Pour mes filles, pour moi-même, c'est trois ans de manque, trois ans d'absence. Mon deuil pour l'instant, je ne peux pas le faire. Je ne pourrai le commencer que grâce à la justice", a témoigné Véronique Monguillot, l'épouse endeuillée du chauffeur, sur RMC.

Une requalification des faits dénoncée par la famille

Dans un premier temps, les deux accusés avaient été mis en examen pour "meurtre aggravé". Ces faits ont ensuite été requalifiés en "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice ou du fait de ses fonctions" en mai 2022 par la juge d'instruction de Bayonne, après que l'information judiciaire se soit terminée.

Une décision qui a suscité l'indignation de la famille de Philippe Monguillot. Réagissant à cette annonce sur RMC quelques heures après cette requalification des faits, son épouse avait déclaré : "Il y a tout dans ce dossier qui montre que c'est bien un meurtre. Mon mari a été oublié par la justice. Ce n'est pas une bagarre qui a mal tourné." Véronique Monguillot avait alors parlé d'une "gifle énorme" assénée par la justice.

C'est devant une cour d'assises composée de trois magistrats et d'un jury populaire que sont jugés les deux accusés à partir de ce vendredi. Ils avaient été initialement renvoyés devant une cour criminelle départementale par la juge d'instruction. Mais le parquet de Bayonne et la famille de la victime avaient fait appel de la décision, obtenant que le procès des deux hommes se déroule à la cour d'assises. La situation de récidive des deux hommes, qui ont déjà été condamnés à trois reprises, a notamment pesé dans la balance. Wyssem M. a été condamné pour trafic de stupéfiants et vol aggravé, tandis que Maxime G. l'a été pour vols aggravés, tentative de vol avec violence et recel de bien.

Avant le drame, un premier accrochage

Comme le rappelle BFMTV, la bagarre qui a conduit à la mort de Philippe Monguillot a été précédée par une première altercation entre le chauffeur et les deux accusés. Le 5 juillet 2020, en début d'après-midi, Wyssem M. et Maxime G. montent dans le trambus que conduit le chauffeur. Philippe Monguillot descend alors rapidement de son poste de conduite et se dirige vers les deux jeunes hommes, installés à l'arrière du véhicule.

"On voit Philippe Monguillot sur les images de vidéosurveillance s'interposer entre ces deux individus sans ticket et sans masque", raconte Me Alexandre Novion, l'avocat de la famille du chauffeur, contacté par franceinfo. A sa demande, les deux hommes acceptent d'acheter un ticket. "Les images ne montrent aucune agressivité de part et d'autre", indiquent les enquêteurs, dont les propos sont rapportés par BFMTV. Mais pour Me Alexandre Novion, "cette première confrontation laisse des traces". La chaîne d'information indique par ailleurs qu'un témoin a rapporté des "paroles insolentes, outrageantes" proférées par les deux hommes à l'encontre de Philippe Monguillot.

Une bagarre mortelle

Le drame va se produire quelques heures plus tard, un peu après 19h. Wyssem M. et Maxime G. montent alors une seconde fois dans le bus de Philippe Monguillot, accompagnés de deux autres personnes, comme l'indique franceinfo. Ils s'installent au fond du véhicule. Le chauffeur arrête ensuite son bus et se dirige vers eux. Il leur demande de descendre car ils ne portent toujours pas de masque. L'épidémie de Covid-19 bat son plein en France. Les quatre individus se montrent alors menaçants envers Philippe Monguillot. Selon le rapport des enquêteurs, relayé par franceinfo, le chauffeur de bus assène ensuite un "violent coup de tête" à Wyssem M. Une bagarre éclate entre Philippe Monguillot et les deux accusés.

Les deux hommes poussent alors le chauffeur hors de son véhicule, puis lui donnent des coups de pied dans le ventre et le visage, relate BFMTV. Philippe Monguillot réussit cependant à se relever, et tente de rentrer dans le bus. Wyssem M. lui donne à ce moment-là un violent coup de poing. C'est alors que le chauffeur tombe "lourdement au sol en heurtant celui-ci avec l'arrière de la tête", indique le rapport des enquêteurs. C'est ce dernier coup qui le place dans le coma, et qui conduira à sa mort cinq jours plus tard, le 10 juillet 2020.