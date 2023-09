Ce que l'on sait de la mort d'un enfant de 7 ans retrouvé à son domicile à Perpignan

Un enfant de sept ans a été retrouvé mort par la police, à son domicile de Perpignan, le jeudi 14 septembre. Le jeune garçon et ses deux petites sœurs présentent des marques de violences. Leur père et leur oncle ont été placés en garde à vue.

[Mis à jour le 15 septembre 2023 à 17h00] C'est une macabre découverte qui reste encore à éclaircir. Un enfant de sept ans a été retrouvé mort à son domicile de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Le corps du petit garçon a été découvert par la police le jeudi 14 septembre 2023, d'après L'Indépendant. La découverte a eu lieu aux alentours de 18h30, précise BFMTV. Il gisait dans la baignoire de la salle de bain et présentait des marques brunâtres pouvant faire penser à des signes de congélation, une hypothèse renforcée par la présence d'un petit congélateur à côté de la baignoire mentionné par la chaîne d'information. Le Parisien indique de son côté que le père aurait déclaré avoir mis le corps du garçon dans un congélateur dans le but de le préserver, et que le corps était désarticulé et portait des traces de violences.

Une enquête criminelle pour "meurtre sur mineur de moins de 15 ans, tentative de meurtre, violences sur mineures de moins de 15 ans par ascendant, recel de cadavre, faux et usage de faux et séquestration" a été ouverte, a annoncé le parquet de Perpignan. Le service de la protection de la jeunesse de Perpignan et la brigade criminelle du commissariat de Perpignan sont chargés des investigations.

Le père de l'enfant placé en garde à vue

Les forces de l'ordre seraient intervenues dans l'appartement de la résidence des Peupliers, à Perpignan, après avoir été prévenues par les pompes funèbres qui avaient été contactées par le père de l'enfant plus tôt dans la journée. L'homme, âgé de 33 ans, aurait cherché à se renseigner sur les modalités pour enterrer son fils. C'est aussi l'attestation de décès de la victime transmise par le père aux pompes funèbres qui aurait mis la puce à l'oreille de l'entreprise. Le médecin censé avoir rédigé l'attestation a ainsi indiqué aux pompes funèbres n'avoir jamais rempli le document en question, d'après les précisions du Parisien.

Toujours selon le journal francilien, les policiers ont dû utiliser un bélier pour rentrer dans l'appartement. Une fois dans l'appartement, ils ont retrouvé le père, qui était conscient mais avait autour du cou un câble qui pourrait être celui d'une perceuse. Ses mains étaient également en partie liées dans son dos. Il a été arrêté et placé en garde à vue, a indiqué un communiqué du procureur de la République de Perpignan, Jean-David Cavaillé. L'homme est connu de la police pour des faits de violences intrafamiliales, mais n'a encore jamais été condamné.

Les sœurs de la victime hospitalisées, leur oncle aussi en garde à vue

Deux fillettes, âgées de deux et trois ans et identifiées comme les sœurs de la victime, ont été hospitalisées dans l'après-midi du 14 septembre. C'est leur oncle qui les aurait conduites à l'hôpital jeudi après-midi, d'après BFMTV. Toutes deux présentent des blessures au visage et l'une d'elle était inconsciente au moment de son hospitalisation. Elles portent "des traces de traumatismes multiples" selon le communiqué du procureur de la République. L'oncle a lui aussi été placé en garde à vue. Il est âgé de 28 ans, selon Le Parisien.

Les deux fillettes et le petit garçon décédé étaient tous les trois sous la garde de leur père, leur mère présentant une déficience mentale. Une enquête pour violences intra-familiales est en cours et le juge aurait estimé que l'homme "présentait des garanties au regard des éléments éducatifs" pour conserver la garde des enfants le temps des investigations, selon une source proche de l'enquête de BFMTV. Selon les voisins interrogés par L'indépendant, la famille était discrète et le père est décrit comme "un peu bizarre".