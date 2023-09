Une attaque au couteau fait 5 victimes dans une école en Espagne, l'agresseur a 14 ans

Un élève de 14 ans a attaqué à l'arme blanche trois professeurs et deux de ses camarades dans une école de Cadix, en Espagne. L'adolescent a été interpellé, mais n'a pas expliqué son geste.

Trois professeurs et deux élèves poignardés. La scène s'est déroulée dans un lycée espagnol de Jerez de la Frontera, près de la ville de Cadix, en Andalousie. Un élève de 14 ans, scolarisée à l'Institut d'enseignement secondaire (IES) Elena García Armada, suspecté d'être l'auteur des violences a été interpellé par les forces de l'ordre, mais ne s'est toujours pas exprimé sur l'agression.

Il est aux alentours de 8h25, et le cours n'a commencé que depuis quelques minutes, quand l'élève arrêté sort des "couteaux" de son sac selon l'agence de presse espagnole EFE. Il aurait d'abord menacé un élève près de lui par derrière en criant "je vais te tuer" avant de viser toutes les personnes présentes et de blesser son enseignante de biologie au niveau de l'œil, d'après El Pais. L'agresseur s'en serait également pris aux élèves et au professeur de la classe située en face de la sienne. Le bilan fait état de cinq blessés : trois professeurs et deux élèves donc. L'enseignante touchée à l'œil est la plus gravement blessée, elle a été hospitalisée et doit subir une opération chirurgicale, tandis que les quatre autres victimes ont été prises en charge par les secours dans différents centres médicaux pour des blessures plus ou moins graves. D'après le récit d'un élève présent lors de l'agression auprès du journal local un de ses camarades a été touché à l'avant bras et un des professeurs à reçu un "coup à la tête".

L'élève "très en colère" et moqué

L'adolescent de 14 ans a pu être maîtrisé par des enseignants et a été interpellé par les forces de l'ordre au troisième étage de l'établissement scolaire. Il a depuis été placé en garde à vue, mais n'a pas expliqué son geste devant les enquêteurs. Il doit être présenté au parquet des mineurs et son âge doit être vérifié car il n'encourt pas les mêmes sanctions, ni les mêmes peines s'il a plus ou moins de 14 ans a fait savoir la RTVE.

L'EFE indique que l'élève était "très en colère" et installé au fond de la classe quand il a sorti deux couteaux de son sac, des couteaux de cuisines selon les précisions d'El Pais. Le suspect n'est toutefois pas connu pour avoir un comportement violent ou problématique, il est seulement décrit comme "souvent seul". Un adolescent scolarisé de l'établissement a présenté l'agresseur comme un élève "très appliqué" et "intelligent" mais subissant les moqueries constantes de ses camarades de classes. Le ministère de l'Éducation du gouvernement d'Andalousie a toutefois indiqué qu'il n'y avait aucun signalement pour des cas de harcèlement dans le lycée où a eu lieu l'attaque, selon Europa Press : "Il n'y avait auparavant aucun problème de manque de coexistence, de conflit, rien, absolument rien".

Si l'élève a été maitrisé et que l'agression n'a duré que quelques minutes, tout l'établissement scolaire a été évacué et les élèves ont été rendu à leurs parents. Les cours ont été suspendus pour le reste de la journée. Les forces de l'ordre doivent fouiller la totalité du bâtiment.