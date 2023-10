Des enfants français parmi les otages du Hamas, le scénario du pire envisagé

Les services de Matignon ont fait savoir que des enfants français étaient probablement parmi les personnes envelées lors de l'opération terroriste menée par le Hamas le 7 octobre.

L'attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre touche aussi des ressortissants français. Les exactions ont tué au moins 10 personnes de nationalité, a fait savoir le ministère des Affaires étrangères. Par ailleurs, il est probable que des enfants figurent parmi la centaine de personnes prises en otages.

Devant les élus du Sénat, ce mercredi, la Première ministre a indiqué que parmi les Français disparus le 7 octobre dans le sud d'Israël figurent "plusieurs enfants probablement enlevés" par le Hamas. "Nous sommes en lien constant avec les familles", a-t-elle assuré, en adressant "toutes (ses) pensées à la communauté française en Israël, qui vit dans l'angoisse".

La Première ministre a ajouté : "Depuis samedi, de nouvelles monstruosités commises par les terroristes du Hamas et du Jihad islamique sont découvertes. Aux tirs de roquettes, aux enlèvements y compris de personnes âgées et d'enfants, se sont ajoutés une série de massacres lors d'une festival à l'est de Gaza ou dans les kibboutz de Beeri et Kfar Aza. L'horreur, c'est le seul mot qui convient pour décrire ces attaques terroristes et notre soutien doit être total."

Le Hamas a menacé de tuer les otages dès qu'une frappe aérienne non annoncée par Israël aurait lieu sur Gaza. La ligne du gouvernement israélien est de ne pas négocier avec le Hamas.