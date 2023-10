Loana, une fillette de 10 ans, retrouvée morte dans une cave à Sedan : qui est le suspect ?

La police ont découvert mercredi soir le corps d'une enfant dans un appartement du centre-ville de Sedan, à moins d'une centaine de mètres du domicile familial. La fillette avait disparu la veille.

Une fillette âgée de 10 ans a été découverte morte hier dans une cave d'appartement de la rue Saint-Michel, dans le quartier ancien de Sedan. Loana avait disparu mardi soir et ses parents avaient rapidement alerté la police. Les agents ont retrouvé le corps de la fillette dans un appartement situé au-dessus d'un bar fermé depuis des années, à quelques mètres de l'appartement de la famille de l'enfant.

L'homme qui louait ce logement a été interpellé par la police ce mercredi soir, il s'agit pour l'heure du suspect principal de cette affaire, selon les informations de France Bleu.

Le travail de al police scientifique et des agents du SRPJ de Reims ont permis de rapidement retrouver le corps de l'enfant après des investigations usuelles. La procureure de la République de Charleville-Mézières s'est rendue sur place après la découverte du corps , le travail des enquêteurs s'est poursuivi une partie de la nuit, indique le journal local L'Ardennais. La police doit désormais établir le contexte dans lequel la mort de l'enfant est survenue et si le suspect est à l'origine de son enlèvement et de son décès.