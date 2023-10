La police tire sur une femme auteure de menace terroriste à Paris

Une femme a proféré des menaces et fait l'apologie du terrorisme dans la gare BIbliothèque François Mitterrand, à Paris, ce mardi 31 octobre. La police est intervenue et a ouvert le feu sur l'individu qui a été blessé et évacué.

Une intervention et des coups de feu de la police. Ce mardi 31 octobre, la présence d'une femme proférant des menaces et faisant l'apologie du terrorisme a été signalée dans la gare de métro et de RER Bibliothèque François Mitterrand, à Paris. Les forces de l'ordre sont intervenues et ont isolé la femme menaçante dans la gare évacuée de tous ses voyageurs.

La femme portant le voile intégrale selon les précisions de BFMTV a refusé d'obtempérer aux ordres des policiers et ces derniers craignant pour leur sécurité au regard des menaces ont ouvert le feu à plusieurs reprises. L'auteure des menaces a été blessée au niveau du ventre et a depuis été évacuée par les policiers.

Parmi les menaces proférées, certaines mettaient en garde contre un engin explosif. La femme aurait également indiqué vouloir faire "tout sauter" selon les informations du journaliste indépendant Clément Lanot. Après vérification des lieux, aucun objet explosif n'a été retrouvée rapporte BFMTV.