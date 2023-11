Disparition inquiétante en Haute-Garonne : un appel à témoins lancé pour retrouver une jeune femme de 25 ans

Luz Lavergne, 25 ans, n'a plus donné signe de vie depuis lundi 6 novembre 2023. La jeune femme qui réside à L'Union, en Haute-Garonne, est sujette à des crises d'angoisse.

La gendarmerie de la Haute-Garonne a diffusé ce mardi 7 novembre 2023 un appel à témoins. Les forces de l'ordre tentent de retrouver la trace de Luz Lavergne, une jeune femme de 25 ans. Celle qui vit à L'Union avec ses parents a été vue pour la dernière fois lundi 6 novembre 2023 au matin. Alors que la jeune femme est sujette à des crises d'angoisse, sa disparition est jugée inquiétante par la gendarmerie qui invite toute personne disposant d'informations permettant de localiser Luz Lavergne à contacter immédiatement le 17.

Selon l'appel à témoins, la vingtenaire aurait quitté le domicile familial, situé donc sur la commune de L'Union (nord-est de Toulouse), en milieu de matinée lundi. Elle était à bord de sa voiture, une Dacia Duster immatriculée CS-788-YT. Le véhicule aurait été repéré pour la dernière fois par les forces de l'ordre au portique de l'autoroute A61 à Narbonne, vers 12h30 ce même jour.

Luz Lavergne est décrite comme mesurant 1,64 mètre et pesant 47 kg. De corpulence mince, de type européen, elle a les cheveux mi-longs bruns et les yeux marron. L'appel à témoins ne donne en revanche pas de détails sur les vêtements portés par la jeune femme le jour de sa disparition, précisant juste que le t-shirt noir et la veste gris foncé de la photo qui accompagne l'appel ne sont pas ceux qui étaient portés par la jeune femme le jour de sa disparition.