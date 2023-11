Accident à Calais : des migrants fauchés par un camion, deux morts et plusieurs blessés

Une quinzaine de migrants a été fauchée par un poids lourd sur l'A16, dans la nuit du 16 au 17 novembre. Le véhicule aurait pris la fuite. Au moins deux personnes sont mortes et 4 autres sont blessées. Une enquête a été ouverte.

Deux morts et quatre blessés près du port de Calais. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un groupe de migrants a été fauché par un poids lourd qui circulait sur une route nationale dans le Pas-de-Calais. Ils étaient une quinzaine à marcher sur la bande d'arrêt d'urgence, selon les informations de BFMTV qui cite une source policière. Les faits sont survenus aux alentours de minuit et demi. Parmi les blessés, un se trouve en urgence absolue et les autres ont été légèrement touchés.

"Une enquête est en cours, confiée au parquet de Boulogne-sur-Mer", a annoncé la direction départementale de la sécurité publique du Pas-de-Calais. Selon Bison Futé, l'accident se serait produit sur la RN216, près du terminal ferry de Calais. Les voies de circulation ont été coupées pendant deux heures.

Plus d'informations à venir...