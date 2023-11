Incendie d'un immeuble à Stains : trois morts et huit blessés

Dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 novembre, un incendie s'est déclaré dans un immeuble de Stains, en Seine-Saint-Denis. Trois personnes sont décédées, et une enquête a été ouverte.

[Mis à jour le 25 novembre 2023 à 12h46] Trois personnes sont décédées et huit autres ont été blessées, dont l'une en urgence absolue, après qu'un incendie s'est déclaré dans un immeuble d'habitation de Stains, en Seine-Saint-Denis, dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 novembre. Selon les informations du Parisien, les pompiers ont été appelés peu avant 2 h du matin pour un feu au 1er étage d'un bâtiment, situé place du colonel Fabien. Quatre-vingt-huit pompiers et vingt-quatre engins ont été mobilisés lors de l'événement.

Ce n'est qu'une fois le brasier maîtrisé que les soldats du feu ont découvert les corps de trois femmes dans un appartement, où l'une d'elles habitait depuis 1978. Aussi, huit personnes ont été blessées dans cet incendie. Parmi elles, une femme a été brûlée au visage, aux bras et aux mains. Son enfant de 7 ans, également brûlé, et intoxiqué par les fumées, a été transporté à l'hôpital en urgence absolue. Le père de ce dernier et sa sœur ont subi des brûlures aux mains. Un voisin a été intoxiqué par les fumées, et un autre s'est blessé aux jambes en sautant du 1er étage.

Le parquet de Bobigny a indiqué, ce samedi, qu'il avait ouvert une enquête pour "destruction par incendie ayant entraîné la mort". Néanmoins, cela "ne signifie pas que l'incendie est volontaire. L'enquête ne fait que commencer et il y a beaucoup de constatations et de vérifications à faire", a fait savoir le parquet, dont le quotidien s'est fait l'écho. Le Service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis (SDPJ93) est en charge du dossier.

Selon le maire de la ville, Azzédine Taïbi, le bâtiment devait être évacué la semaine suivante et avait été mis sous scellés après qu'un arrêté de mise en péril a été pris mi-septembre, notamment à cause de nombreuses fissures.