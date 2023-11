A Romans-sur-Isère, des militants d'ultra-droite appellent "à la guerre", ce que l'on sait des affrontements

La mort de Thomas lors d'un bal à Crépol dans la Drôme, a été le point de départ de plusieurs manifestations de militants d'extrême droite, parfois violente, à Romans-sur-Isère, les 25 et 26 novembre.

80 personnes d'extrême droite se sont regroupées, encagoulées, dans la ville de Romans-sur-Isère, samedi 25 novembre. Ces personnes, venues de plusieurs villes de France se sont rassemblées "pour en découdre" avec les jeunes du quartier de Monnaie, dont seraient issus certains suspects du drame de Crépol qui a entrainé la mort du jeune Thomas, comme l'a indiqué le préfet de la Drôme, Thierry Devimeux, en point-presse dimanche soir. Les manifestations se sont poursuivies le dimanche 26 novembre avec 40 et 50 militants toujours présents et répartis par petits groupes dans le centre-ville de Romans-sur-Isère.

Ces militants de l'ultradroite, armés de battes de baseball, de barres de fer et équipés de fumigènes, se sont livrés à des affrontements avec les forces de l'ordre qui ont fini par les repousser. Cinq policiers ont été blessés dans les affrontements durant lesquels les militants ont riposté par des tirs de mortier et de pierres. Selon des images diffusées sur les réseaux sociaux, les militants se sont regroupés derrière une banderole "Justice pour Thomas, ni pardon, ni oubli" faisant référence à la mort de l'adolescent de 16 ans lors d'un bal dans le village de Crépol où plusieurs autres participants ont été blessé le 19 novembre.

24 personnes interpellations

L'incident de samedi soir s'est conclu par une vingtaine d'interpellations avec dix-sept gardes à vue permettant un retour au calme, selon la préfecture de la Drôme. Durant les évènements de samedi soir, une jeune militant de l'extrême droite originaire de la Mayenne a été frappé, blessé et transporté à l'hôpital. La vie du jeune homme n'est pas en danger comme l'a déclaré le préfet. Sept nouvelles interpellations ont eu lieu dans la journée de dimanche. Parmi eux se trouvent trois militants d'extrême droite et quatre jeunes issus du quartier de la Monnaie. Tous ont été placés en garde à vue pour cause de port d'armes. Le préfet de la Drôme a indiqué dimanche à BFMTV que les autorités avaient été informées en amont d'un tel rassemblement, ce qui a permis aux forces de l'ordre de s'organiser.

Après ces manifestations parfois violentes, le procureur de Valence, Laurent de Caigny, a appelé "au calme et au respect de chacun". "Nul ne peut se faire justice en dehors de la loi" a-t-il surtout rappelé invitant à laisser les enquêteurs poursuivre les investigations. Et le magistrat d'ajouter : "Ceux qui s'y opposent par la violence, illégitime, en répondront". Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a dénoncé "des actes inacceptables" sur X (ancien Twitter).

Une récupération politique dénoncée

Ce lundi 27 novembre au matin, Emmanuelle Anthoine, députée Les Républicains (LR) de la Drôme a pris la parole au micro de France Info où elle a déclaré "Il faut éviter cette spirale de violence". En contact avec la maman de Thomas elle confie que cette dernière refuse que la mort de son fils soir utilisée politiquement. L'usage des photos de Thomas dans plusieurs villes de France a d'ailleurs "beaucoup affectée" la mère endeuillée selon l'élue.

Depuis le drame qui a frappé Crépol, l'extrême droite s'est montrée particulièrement active sur les réseaux sociaux, pointant du doigt notamment les origines supposées des suspects à l'origine du drame. Des idées reprises par les militants de ce week-end dans certains de leurs slogans comme "Islam hors d'Europe". Une récupération politique assumée et parfois reprise par des élus politiques comme le président du Rassemblement national, Jordan Bardella qui a déclaré sur France 2 ce lundi matin ne pas tolérer "les procès en récupération [...] utilisés par ceux qui ont une responsabilité morale dans la situation". Le politique a d'ailleurs affirmé que lors du bal de Crépol "ces jeunes de cité, qui se sont comportés comme des prédateurs, sont venus pour planter des blancs et sont venus pour planter des jeunes", disant s'appuyer sur des déclarations de témoins. A noter que le mobile de l'attaque ne sont pas encore établis et que le mobile raciste n'a pas été retenu dans l'enquête pour l'heure, selon le procureur de la République de Valence.

En déplacement ce lundi matin à Crépol, le porte parole du gouvernement, Olivier Véran alerte sur le "risque d'un basculement de la société". Il déclare également devant la presse: "Je veux dire le soutien absolu et sans réverse de l'État à l'ensemble des victimes de ce drame". Mr Véran a aussi communiqué qu'un "comité local d'aide aux victimes se réunira dès les prochains jours présidé par le préfet et par le procureur de Valence" dans le but d'accompagner les victimes