Collégienne de 12 ans arrêtée à Rennes : ce qu'elle a dit en agressant sa professeure

Une élève de 5ème a menacé sa professeure avec un couteau au collège des Hautes Ourmes à Rennes, ce mercredi matin. L'adolescente a été interpellée avant d'avoir fait des blessés, mais a pu avoir "l'intention de tuer" selon le parquet.

Une nouvelle menace à l'encontre d'un professeur. Ce mercredi 13 décembre, une élève de 5ème scolarisée dans le collège des Hautes Ourmes à Rennes, en Ille-et-Vilaine, a menacé son enseignante d'anglais avec un couteau. Les faits sont survenus un peu avant 10 heures selon le message adressé par la direction de l'établissement aux parents d'élèves. L'adolescente âgée de 12 ans aurait brandi l'arme en direction de sa professeure qui se serait immédiatement enfuie. La jeune fille aurait coursée l'enseignante dans les couloirs avant d'être rapidement maîtrisée et désarmée par des membres de l'équipe pédagogique. Elle a depuis été arrêtée et remise à la police. L'incident n'a fait aucun blessé selon la direction du collège.

Une "intention de tuer" de l'adolescente ?

L'élève serait "venue en cours armée d'une grand couteau avec l'intention semble-t-il de tuer sa professeur d'anglais" a indiqué le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, dans un communiqué. L'adolescente en question serait "une élève née en 2011 à Marseille" selon la même source et scolarisée dans l'établissement rennais depuis la rentrée de septembre 2023 d'après les précisions du Parisien.

Les motivations et le projet d'attaque mortelle contre l'enseignante doivent encore être confirmés, mais d'après une source présente dans le collège interrogée par le journal francilien la jeune fille aurait déclaré vouloir "être [elle]-même" au moment de brandir le couteau pour faire "comme à Arras". Une référence à l'attentat perpétré par Mohammed Mogouchkov qui avait fait un mort et deux blessés parmi les enseignants, le 13 octobre dernier.

Des pistes sur les motivations de l'élève

Le parquet a annoncé l'ouverture d'une enquête criminelle confiée à la Sureté départementale de Rennes après la menace de l'enseignante. Le motif de l'attaque reste encore à déterminer, mais les premiers éléments n'ont pas permis de mettre en évidence des signes de radicalisation ou d'islamisme dans le profil de la jeune fille selon une source policière de BFMTV. La même source a également indiqué que l'adolescente de 12 ans s'était fait confisquer son téléphone lors d'un cours avec l'enseignante menacée seulement quelques jours avant les faits et que l'élève aurait pu en vouloir à la professeure pour cela. Toutes les hypothèses restent envisagées. Le parquet de Rennes pourrait faire une nouvelle "communication" dans l'après-midi selon Le Parisien.

Au collège des Hautes Ourmes, tous les cours ont été interrompus vers 11 heures, l'enseignante a été évacuée et les élèves ont été autorisés à quitter l'établissement d'après France 3. Une cellule d'écoute doit être mise en place cet après-midi et doit rester active jusqu'à vendredi. Le recteur de l'académie s'est "rendu immédiatement sur place pour accompagner l'équipe et veiller à la prise en charge des élèves et des personnels".