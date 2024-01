Incendie à Marseille : un enfant de 7 ans décédé, plusieurs autres blessés

Un enfant de 7 ans est décédé lors d'un incendie qui s'est déclenché dans un appartement de la cité du Parc Kalliste, à Marseille. Au moins quatre autres personnes, dont une enfant, sont en urgence absolue.

Un incendie s'est déclenché dans un immeuble de Marseille, à l'aube, ce mardi 30 janvier. C'est un appartement du deuxième étage d'un bâtiment qui en compte sept situé dans la cité du Parc Kalliste, dans le quinzième arrondissement de la ville, qui a pris feu vers 4 heures du matin. Un enfant de 7 ans est décédé dans le drame et au moins quatre autres personnes ont été blessées rapporte La Provence. Ces quatre victimes ont été secourues par les marins-pompiers de Marseille alors qu'elle se trouvaient en urgence absolue. Parmi elle se trouve une fillette de 5 ans selon les informations de BFMTV Marseille Provence.

Les marins pompiers ont depuis maitrisé le feu qui serait d'origine accidentelle écrit La Provence. Une enquête a tout de même été ouverte et confiée à la police pour déterminer les circonstances exactes du sinistre.

La maire PS de Marseille, Benoît Payan, a réagi dans un tweet adressant ses "sincères condoléances" et ses "pensées aux proches de la victimes", tandis que la mairie de Marseille s'est rendue sur place. Le président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, s'est également exprimé assurant "toute sa solidarité et l'émotion de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à la famille de la victime, comme aux familles des enfants blessés, dans l'angoisse la plus totale".