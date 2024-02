Attaque au couteau à Paris : un homme d'origine malienne arrêté

Un suspect d'origine malienne a été arrêté suite à l'attaque au couteau qui a eu lieu ce matin Gare de Lyon. Au moins trois personnes ont été blessées à l'arme blanche.

Après l'attaque au couteau à la Gare de Lyon ce samedi 3 février un homme de 32 ans d'origine malienne, Kossogue S., a été interpellé par la brigade ferroviaire de la police nationale, explique Le Figaro avant d'ajouter qu'il est décrit par une source policière comme "ayant un profil de SDF", qui ne "présentait pas de signe de religiosité" et qu'il "a été retrouvé en possession de médicaments pour des pathologies psychiatriques". Ses motivations restent, à ce stade, inconnues.

Plusieurs personnes ont été blessées dans cette attaque à l'arme blanche perpétrée à la Gare de Lyon, dans le 12e arrondissement de Paris aux alentours de 8h. L'AFP indique au moins trois blessés, dont un grièvement, qui a été pris en charge en urgence absolue.

L'attaque a provoqué des perturbations sur la circulation des trains et les transports en commun passant par la Gare de Lyon ce samedi matin, d'après Le Figaro. Mais désormais, si le hall 3 est toujours fermé aux voyageurs, gardé par un important dispositif militaire et policier, dans le reste de la gare, la situation est revenue à la "normale" et les trains sont affichés à l'heure.