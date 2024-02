Affaire Éric Masson : l'accusé donne sa version des faits et nie tout meurtre

Ilias Akoudad, principal accusé dans l'affaire Éric Masson, nie les accusations qui pèsent contre lui, ce lundi devant la cour d'assises du Vaucluse.

Il nie les faits. Ilias Akoudad, 23 ans, est accusé de meurtre et tentative de meurtre sur une personne dépositaire de l'autorité publique, en l'occurrence Éric Masson, tué sur un point de deal à Avignon le 5 mai 2021. I. Akoudad est jugé ce lundi 19 janvier devant la cour d'assises du Vaucluse et continue de clamer son innocence à l'ouverture du procès.

"Je conteste les faits qui me sont reprochés"

Le principal accusé nie avoir abattu de deux coups de feu le brigadier Éric Masson dans le secteur de la Cité des Papes, près de trois en en arrière. "Je conteste les faits qui me sont reprochés" indiquait le jeune homme ce lundi matin. "Je maintiens mes déclarations" a-t-il précisé après le déroulé des faits. Défendu par Maître Franck Berton, il encourt la perpétuité.

Il n'est pas le seul a comparaître dans cette affaire, deux autres individus sont accusés, un est libre, Ayoub Abdi, l'autre détenu dans le cadre d'une autre affaire, Ismaël Boujti. Ils seront jugés pour soustraction d'un criminel à l'arrestation ou aux recherches. Le premier âgé de 23 ans a accompagné le tireur le jour des faits et pris la fuite avec. Le second, 24 ans, lui a prêté sa cave qui servait d'épicerie fine clandestine. Les deux "ont plaidé coupable" indique La Provence ce lundi.

Des anciens collègues d'Éric Masson présents à l'audience

Une vingtaine de policiers sont venus assister au procès ce lundi pour rendre hommage à leur ancien collègue. Le commissariat d'Avignon leur a délivré des attestations d'absence pour suivre toute la durée de l'audience. Du côté des parties civiles, "La compagne d'Éric Masson, son frère, sa soeur, son père" étaient présents. "Tous ont les visages tirés et les yeux rougis et plusieurs ne lâchent pas des yeux l'accusé" rapporte France Bleu PACA. L'audience devrait durer deux semaines. Le verdict, lui, pourrait être rendu le jeudi 29 février 2024.

Rappel des faits

Pour rappel, le 5 mai 2021, Éric Masson et un coéquipier contrôlent un point de deal à Avignon. Vers 18h30, plusieurs coups de feu ciblent Éric Masson, le brigadier s'écroule et meurt quelques instants plus tard. Quatre jours plus tard, une arrestation a lieu sur l'autoroute en direction de l'Espagne, deux jeunes sont interpellés.

Ilias Akoudad est désigné comme le tireur par au moins deux témoins : le deuxième individu présent au moment des faits et pendant leur fuite, ainsi que le coéquipier d'Éric Masson. Des résidus de tirs ont été retrouvés sur les vêtements d'I. Akoudad et son téléphone a borné dans la rue du drame à l'heure des faits. Depuis le début de l'enquête, le principal accusé martèle qu'il n'était pas présent rue du Râteau.