Aix-en-Provence : agressé par son voisin de chambre, le pensionnaire d'un Ehpad est mort

Agressé une semaine plus tôt, le résident d'un Ehpad d'Aix-en-Provence est décédé ce jeudi 29 février dans la matinée. Pour déterminer les causes de la mort, une autopsie a été ordonnée.

Drame dans les Bouches-du-Rhône. Ce jeudi 29 février 2024, un retraité âgé de 92 ans résident d'un Ehpad d'Aix-en-Provence est mort vers 9h30 à l'hôpital de la ville où il avait été admis, il y a une semaine, selon les informations de BFMTV. Le 22 février dernier, ce pensionnaire avait été découvert inconscient vers 21h15, "le visage et le crâne ensanglantés, après avoir été agressé par son voisin de chambre, âgé de 95 ans" indiquait le parquet d'Aix-en-Provence auprès de nos confrères. Après la mort du nonagénaire cette semaine, une enquête pour déterminer les causes du décès a été ordonnée.

Une expertise psychiatrique pour le mis en cause

Pour l'heure, aucun lien n'est établi entre les violences commises par son voisin de chambre, et la mort de l'homme de 92 ans. Après l'agression, une première enquête avait été ouverte pour "violences volontaires". "L'enquête est désormais diligentée des chefs de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner" indique Jean-Luc Blachon, procureur de la République d'Aix-en-Provence auprès de BFMTV.

Une semaine plus tôt, le voisin de chambre du défunt avait été placé en garde à vue. D'importantes traces de sang étaient visibles dans la chambre des deux protagonistes, ainsi que sur le manche d'un balai en plastique situé dans la salle de bain. L'homme de 92 ans avait été frappé au visage et "probablement irrité par les cris répétés de son voisin alité". Selon le procureur, "ils faisaient chambre commune depuis peu de temps". Ce dernier relatait également une "cohabitation difficile" entre les deux hommes, et l'entreprise d'une "expertise psychiatrique" pour le mis en cause.