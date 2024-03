JO : 7 mois de prison pour le voleur de l'ordinateur contenant les plans de sécurisation de Paris

Le suspect du vol d'un ordinateur contenant les plans de sécurisation de Paris pour les Jeux olympiques a été condamné à 7 mois de prison vendredi 1er mars.

Un vent de panique a touché la mairie de Paris au début de la semaine. Un salarié s'est fait dérober son ordinateur de travail, qui contenait les plans de sécurisation de la capitale lors des Jeux olympiques 2024. L'enquête, menée tambour battant, a permis l'arrestation d'un suspect jeudi 29 février, par les enquêteurs de la sûreté régionale des transports, a indiqué le parquet de Paris à BFMTV.

D'après une information de la chaîne d'information en continu, l'homme, jugé en comparution immédiate vendredi 1er mars, a été condamné à 7 mois de prison pour "vols commis dans un véhicule affecté au transport de voyageurs", "recel de bien provenant d'un vol" et "refus de remettre aux autorités judiciaires son code de téléphone".

Il avait volé la sacoche d'un ingénieur, employé de la mairie de Paris, lundi 26 février, dans un train à quai à la gare du Nord. La victime du vol avait porté plainte le soir même au commissariat du 10e arrondissement de Paris.

La sécurité de la ville ne sera pas affectée

Dans la sacoche dérobée, le salarié en question rangeait son ordinateur et deux clés USB. Les inquiétudes étaient principalement portées sur ces dernières puisque l'ordinateur était protégé par un mot de passe. Mais selon BFMTV et la mairie de Paris, l'une ne contenait que des données personnelles et l'autre, non chiffrée et dont le vol préoccupait davantage l'ingénieur, ne renfermait que "des notes en lien avec la circulation dans Paris lors des Jeux olympiques, et non sur des dispositifs de sécurité sensibles".