Narcotrafic à Marseille : le chef du redoutable gang Yoda arrêté au Maroc

Félix Bingui alias le Chat, chef de l'un des deux principaux clans du narcobanditisme de Marseille, a été arrêté au Maroc, a annoncé le ministère de l'Intérieur, samedi 9 mars.

Le chef présumé de l'un des deux clans les plus importants du narcobanditisme de Marseille, Félix Bingui, a été interpellé par les autorités marocaines à Casablanca, vendredi soir. L'annonce a été faite samedi 9 mars par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, confirmant une information du Parisien. "Un des plus grands narcotrafiquants marseillais a été arrêté au Maroc. Bravo aux policiers qui poursuivent sans relâche le combat contre le trafic de drogue", a-t-il écrit sur X (anciennement Twitter) avant d'ajouter : "Un grand coup est porté aujourd'hui au narcobanditisme grâce à notre coopération avec les autorités marocaines, que je remercie." Le Procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone, a également tenu à pointer que "cette arrestation est le fruit d'une remarquable coopération des autorités marocaines (...) et du travail minutieux et sans relâche" des policiers français, dans un communiqué de presse.

Fuite au Maroc

Les policiers français de l'Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) et de l'Ofast (Office antistupéfiants) suivaient à la trace Félix Bingui, alias le Chat, depuis plusieurs mois. Il avait fui au Maroc il y a quelques mois et il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt d'un juge d'instruction marseillais pour "importation de stupéfiants en bande organisée, transport, détention, acquisition, cession de stupéfiants, association de malfaiteurs (…), blanchiment et non justification de ressources", d'après le communiqué du parquet.

L'homme âgé de 33 ans est connu pour association de malfaiteurs, meurtre, règlements de compte entre malfaiteurs et menaces de mort. Son clan, Yoda, était en conflit avec la DZ Mafia depuis plus d'un an. Les deux gangs entretenaient cette guerre de territoire autour du quartier de La Paternelle, devenu l'épicentre d'intenses violences. Yoda et la DZ Mafia sont considérés comme étant responsables d'au moins 49 meurtres, rien que sur l'année 2023. Ces derniers mois, dix-neuf "individus très recherchés" pour leur rôle au sein du clan ou dans le trafic de drogues à Marseille ont été interpellés, selon la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.