Cette décision de justice qui pousse le directeur de Sciences Po à la démission

Mis en cause pour violences conjugales, le directeur de Sciences-Po Mathias Vicherat a annoncé sa démission ce mercredi 13 mars 2024.

Mathias Vicherat démissionne. Arrivé en novembre 2021, le directeur de Sciences-Po vient de démissionner de son poste après avoir appris son renvoi au côté de son ex-épouse, l'actrice et réalisatrice Anissa Bonnefont, devant le tribunal correctionnel dans une affaire de violences conjugales, explique-t-il ce mercredi 13 mars 2024 dans un message interne.

"C'est moins ma personne que l'institution qui m'importe"

"J'ai appris que mon ex-compagne et moi-même étions renvoyés devant le tribunal correctionnel (...) J'ai décidé, afin de préserver (l'institution), de démissionner de mes fonctions de directeur de l'Institut d'études politiques de Paris et d'administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques" indique-t-il dans un message envoyé à la communauté éducative de Sciences-Po et confirmé à l'AFP par la direction de l'établissement.

"C'est moins ma personne que l'institution qui m'importe" a-t-il poursuivi. De son côté et en accord avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, la direction de Sciences-Po Paris indique qu'une "administration provisoire sera nommée dans les prochains jours (...) jusqu'à la nomination d'une prochaine direction" auprès de l'AFP.

Des faits qui remontent à décembre 2023

À l'origine, tout serait parti, un soir de décembre 2023, de la venue au commissariat de l'ex-compagne de Mathias Vicherat, qui souhaitait alors déposer une main courante contre ce dernier, affirmant avoir été poussée par le directeur de l'école de l'élite et avoir ainsi chuté par terre. Lui, aurait aussi souhaité déposé plainte pour avoir reçu une claque. Les deux avaient été placés en garde à vue puis remis en liberté.