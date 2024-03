SNCF : accident à Massy, quelles perturbations ce vendredi ?

Ce vendredi matin, un accident de personne a eu lieu près de Massy. Les trains à destination et en provenance de l'ouest de la France sont fortement perturbés.

Ce vendredi 22 mars, vers 7 heures, un accident de personne est survenu à Massy et a fortement impacté la circulation des trains en provenance et à destination de l'ouest de la France à la gare Montparnasse. Une personne a été heurtée par un train entre Massy TGV et Marcoussis.

Le trafic ferroviaire a été momentanément interrompu pour que les forces de l'ordre puissent intervenir. Les TGV ont alors pris énormément de retard. La circulation entre Paris et la Bretagne a été interrompue dans les deux sens avant de reprendre progressivement. "Afin de contourner le lieu de l'incident, les TGV en provenance de la Bretagne et des Pays de la Loire empruntent un autre itinéraire où la vitesse doit être réduite. Par conséquent, des retards compris entre 60 minutes et 3h30 pour vos TGV INOUI et OUIGO circulant entre Massy TGV et Marcoussis sont à prévoir", a indiqué la SNCF.

Pour le Sud-Ouest, il a fallu attendre 10h30 pour une remise en route. Jusqu'à 3h30 de retard ont également été annoncées dans cette direction. "Les trains en provenance et à destination du Sud-Ouest sont retenus dans les différentes gares du parcours car un important chantier était déjà en cours sur les voies classiques au moment de l'incident, empêchant l'emprunt de cet itinéraire alternatif", a alors justifié la SNCF. Les voyageurs alors ont exprimé leur mécontentement sur Twitter, certains étant bloqués dans des trains à l'arrêt.

D'autres retards pourraient être perceptibles sur le reste de la journée, "le temps que la situation se rétablisse". Sur SNCF connect, certains trains de début d'après-midi sont déjà annoncés en retard. Une situation compliquée un vendredi, jour de départ en week-end.