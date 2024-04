Disparition d'Erwan : l'hypothèse d'une mort par noyade privilégiée

L'autopsie du corps retrouvé dans une rivière ne montre aucune trace de violence. Des prélèvements génétiques sont en cours pour confirmer qu'il s'agit bien du jeune Erwan, disparu dans la nuit du 11 au 12 février 2024.

Erwan Blais, 18 ans a été vu pour la dernière fois dans la nuit du 11 au 12 février 2024. Alors qu'il se trouvait dans une discothèque à Moncoutant, le jeune homme a disparu sans laisser de traces. Un corps a été découvert, jeudi 4 avril, dans une rivière près du lieu où l'adolescent a été vu pour la dernière fois dans les Deux-Sèvres, selon le parquet de Niort dans un communiqué, cité par BFMTV.

Une autopsie a été réalisée ce vendredi à l'institut médico-légal de Poitiers. Elle "n'a mis en évidence aucune lésion évocatrice de violence, de saisie, de contrainte ou de défense pouvant faire suspecter l'intervention violente d'un tiers. L'hypothèse principale est un décès par noyade", explique dans un communiqué le procureur de la République de Niort, Julien Wattebled. Des prélèvements génétiques ont été réalisés pour confirmer l'identité de la victime. Les résultats sont attendus en milieu de semaine prochaine.

Le corps "ne peut être formellement identifié à ce stade"

Selon les derniers éléments de l'enquête, les papiers d'identité d'Erwan ont été retrouvés sur le corps découvert jeudi dans une rivière, a annoncé le parquet de Niort. Le corps découvert "a pu être ramené sur les berges par les militaires de la brigade nautique de La Rochelle et faire l'objet d'un premier examen par le médecin légiste et les techniciens en identification criminelle de la gendarmerie" indique-t-il. Il poursuit : "Il s'agit d'un homme, vêtu d'un pantalon et d'un sweat-shirt. S'il ne peut être formellement identifié à ce stade, des papiers d'identité au nom d'Erwan (...) ont été trouvés dans les vêtements portés par le défunt" conclut le parquet.

Une "mobilisation citoyenne"

Sa famille avait lancé un appel mardi 2 avril pour le retrouver à travers une "mobilisation citoyenne". Dans une interview à BFMTV, sa belle-mère avait demandé "humblement à chaque personne de fouiller chaque espace encore et encore". Cet appel s'adressait à chaque personne étant dans un "rayon de 10, 20, 30 kilomètres" autour du lieu de disparition d'Erwan.

Elle avait pris cette initiative notamment suite aux avancées de l'affaire Emile, dont les ossements ont été retrouvés ce week-end. "Ça nous a prouvé que même plusieurs mois après, dans des zones où il y avait eu des battues, où il y avait eu des recherches, où des gens avaient ratissé les terrains, on pouvait encore, aujourd'hui, trouver des choses", avait-elle déclaré.

Des pistes envisagées ?

"L'appel citoyen pour Erwan" avait également été diffusé sur la page Facebook, Retrouver Erwan. Celui-ci s'adressait à chaque "habitant, promeneur, randonneur, pêcheur, chasseur" mais aussi "agriculteurs, gardes forestiers, employés communaux, routiers, agents du BTP" du secteur auquel elle demandait de "vérifier chaque champs, bois, point d'eau, puits, cabanon, bâtiment agricole...".

La famille avait même évoqué les différentes pistes possibles, notamment celle de l'accident et de l'enlèvement avec séquestration, en s'adressant au potentiel responsable de la disparition du jeune homme.